La campaña 'Verano azul' del PP, blanco de las mofas en redes sociales

No es el mejor día para los responsables de marketing del Partido Popular. El primer spot de la formación de derechas de cara a las elecciones generales del próximo 23-J no ha dejado indiferente a nadie; es más, las redes sociales se han llenado de memes, respuestas y comentarios a la campaña 'Verano azul', en la que se muestran largas playas de todo el país con sombrillas azules con el lema del partido. Y no, no han sido especialmente positivos.

Solo hay que echar un vistazo a la presentación de la campaña, con un Borja Semper circunspecto ante tamaño papelón, presentando este spot veraniego en una 'playa' artificial de Madrid. No, no se han ido a la Comunitat Valenciana o a Baleares, que tras los comicios del 28M vuelven a ser 'azules', han optado por 'la muy marinera' Madrid. Así, el portavoz del PP ha ofrecido una rueda de prensa en chinos, camisa blanca y sin zapatos, con los pies sobre la arena artificial y con una foto de una playa de fondo. Como asegura una usuaria, «Para qué coger un avión y presentar la campaña en los miles de kilómetros de playa que tiene España, pudiendo hacerlo todo desde MADRID» Llega el verano que estábamos esperando. #VeranoAzul💧 pic.twitter.com/rsfqrB4Hcv — Partido Popular (@ppopular) June 22, 2023 Noticias relacionadas «Verano azul», la campaña del PP con sombrillas de playa para vencer a Sánchez Las respuestas a la campaña no se ha hecho esperar. Algunos afirman que «todo es más dantesco» o se preguntan «¿A quién se le ha ocurrido esta fantasía?»; otros apuntan que «Vivimos en una simulación de Matrix pero absolutamente surrealista»; mientras que algunos dicen «El programa del PP, especialmente el económico, es tan falso como el montaje que han preparado para que Semper haga el ridículo. Yo creo que lo que nos hace buena falta es un buen #VeranoRojo que ponga los enormes recursos de este país al servicio de todas y todos». PP y PSOE también han protagonizado un rifirrafe en redes sociales después de que los 'populares' lanzasen esta campaña repleta de sombrillas en la que apelan a una gran victoria en las elecciones y un 'verano azul'. El PSOE ha respondido con un vídeo en el que aparecen decenas de sombrillas volando sin control por la arena. «El viento de la izquierda», replican. https://t.co/QhsJkx06vs pic.twitter.com/XCE9PAj0vi — Francina Armengol (@F_Armengol) June 22, 2023 A esta respuesta se ha unido Francina Armengol, cabeza de lista socialista al Congreso por Baleares, que ha hecho un tuit con su cuenta personal que muestra una playa con decenas de sombrillas azules volando por los aires por el viento. Lo que parece claro es que la mítica serie de TVE Verano azul no se merecía un 'homenaje' de estas características. Quizá lo más razonable hubiera sido cantar «Aquí no hay playa, vaya, vaya».