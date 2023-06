El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que los contenidos de educación sexual que se imparten actualmente en las escuelas son «inapropiados», «corrompen» a los niños, les «sexualizan de manera temprana» y les «roban la inocencia». Si bien se ha mostrado partidario de que la educación sexual «esté en las escuelas», está en contra de la actual, que dice que «conoce» porque progenitores le hacen llegar «grabaciones absolutamente inapropiadas». «No tienen que ver con la educación sexual», ha asegurado el líder de Vox ante los medios de comunicación en Salamanca, de ha hecho hincapié en que «se corrompe a niños a edades tempranísimas».

En este contexto, ha asegurado que no diferencia entre orientaciones sexuales, sino que todo el contenido es perjudicial. «No hablo de asuntos homosexuales o heterosexuales, se les sexualiza de manera temprana y se les roba la inocencia», ha añadido. Cuestionado sobre la polémica de la retirada de banderas LGTBI de ayuntamientos, en el marco de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQIA+, Abascal ha explicado que, en su opinión, en las instituciones tienen que estar las banderas «que representan a todos», es decir, la nacional, la provincial y la del ayuntamiento. «No tiene que haber banderas de ningún tipo, ni extranjeras, sólo las legales», ha ejemplificado.

Aludiendo específicamente a la bandera arcoíris, ha señalado que la enseña «no llama la atención a los homosexuales que votan a Vox» porque ya están representados por la bandera española y no por una del «lobby de la sexualidad». En esta línea, ha abogado que estas personas no quieren que su sexualidad «defina su ser», sino que es sólo una parte de uno. «El problema es que algunos quieren que la sexualidad lo ocupe todo y enseñarles a los menores cosas que no deben saber», ha zanjado. EUROPA PRESS