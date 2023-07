La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, ha propuesto dar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años para que puedan «emprender o formarse». Así lo ha expuesto en una entrevista publicada este domingo por el diario 'El Mundo', en la que ha subrayado que se trata de una propuesta «ambiciosa» que pretende «combatir el principal problema de España, que es la desigualdad». «Cuando un joven alcance la mayoría de edad accedería a este ingreso. Emprender no puede estar ligado al origen de los padres. Se lo dice alguien que montó un despacho de abogados pidiendo un préstamo», ha señalado Díaz, para precisar que los fondos para esta propuesta saldría de los impuestos con un «coste fiscal y un impacto del 0,8% del PIB». «Hablamos de en torno a 8.000 millones», ha especificado.

Asimismo, ha aseverado que se trata de una propuesta «conservadora» porque «hay actividades que no se sostienen con 20.000 euros», pero ha reivindicado que «favorecerá proyectos cooperativos y colectivos» y servirá para «ayudar al posicionamiento de los jóvenes». «En España ser joven es muy difícil. Más aún cuando hemos tenido gobiernos 'nini', porque no han dado ni soluciones ni alternativas a la juventud», ha apostillado al explicar esta medida que considera necesaria como subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En este sentido, ha señalado que aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diga que la economía va como «una moto» y los datos macroeconómicos sean buenos, «eso no se corresponde con la microeconomía». «Si la media salarial son 1.542 euros al mes, es que la gente vive mal. Me causa estupor ver cómo algunos políticos se quedan sólo con unos datos y olvidan otros. La realidad es que hay un 12,7% de paro», ha indicado. Díaz, que también ha insistido en su propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales «sin perder productividad ni rebajar los salarios», ha reaccionado también al cambio de posición del PP sobre la reforma laboral.

En este contexto, ha advertido de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «no da confianza». «Por la mañana dice una cosa y por la tarde la contraria», ha criticado, para alertar de que Feijóo ha adelantado que «si llega al Gobierno hará ajustes» en la reforma laboral. «Pues no se fíen. Sé bien los ajustes que va a hacer y tienen que ver con la temporalidad laboral y el artículo 15. Es un hombre que proyecta incertidumbres», ha avisado, para añadir que «Feijóo no tiene escrúpulos ni palabra»: «Su única vocación es alcanzar el poder al precio que sea». También ha señalado que «no ayudan» los «cambios de posición» de Sánchez y ha defendido que cuando se hacen «hay que comparecer y explicarlos». En este sentido, ha apuntado en concreto a la preocupación en Vivienda tras el Consejo de Ministros que «eliminó el tope al alquiler».

Cuestionada sobre que Sánchez presente a Sumar como un «ticket electoral», Díaz ha advertido de que «cuando los políticos hacen eso muestran fragilidad» y ha lamentado que desde la Presidencia «interesa» hacer de Sumar «una muleta del PSOE». «No hay gobierno progresista sin Sumar. Por lo tanto, el carácter decisivo de Sumar es claro. Hay partido y vamos a ganar», ha agregado, para precisar que su formación «apela a las mayorías sociales a las que Podemos dejó de interpelar en los últimos años. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha mostrado también su preocupación por un posible Gobierno con Feijóo de presidente y el líder de Vox, Santiago Abascal, en la vicepresidencia. «Es un Gobierno deliberadamente pensado contra las empresas, contra los trabajadores, contra el diálogo social, las mujeres y las personas LGTBI. Y a favor de esos pocos que representan a las grandes rentas. Están dispuestos a pisotear, como ya hacen, los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI», ha sentenciado.