El proceso para las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 23 de julio, ya está en marcha. La configuración de las mesas electorales es clave para que los electores puedan ejercer su derecho al voto, por lo que es muy importante que estén bien constituidas. Los ayuntamientos ya han realizado los sorteos, mediante los que son elegidos sus integrantes. Posteriormente, éstos tienen que ser notificados.

El problema es que en esta ocasión los comicios se celebrarán en plenas vacaciones de verano, por lo que pueden que muchas personas no estén en sus domicilios habituales cuando sean notificados. ¿Qué sucede en estos casos? Los miembros de las mesas electorales fueron elegidos por sorteo entre el 24 y 28 de junio, y lo ayuntamientos tienen hasta el día 1 de julio para notificarlo.

En el caso de aquellas personas que no estén en sus casas, se realizará un segundo intento en horario distinto; si la primera vez se hizo de mañana, la segunda se hará de tarde y viceversa. Si tampoco se localiza al afectado, se dejará el aviso en el buzón para que pueda ir a recogerlo. Es muy importante tener en cuenta que no recoger la notificación no exime de acudir a la mesa electoral el día 23 de julio. La sanción que conlleva va desde los 2 a los 400 euros, e incluso a la pena de cárcel. Por ello, los electores que no se encuentren en sus casas deben pedir a sus vecinos o familiares que revisen sus buzones en los próximos días para comprobar si han recibido alguna notificación.