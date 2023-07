El bulo del pucherazo por el voto CERA en las elecciones generales del 23J

Cifras 2023: no es ningún dato de votos realizados ni significa que haya votado más gente. La realidad es que es el envío de documentación electoral automático a todos los electores en el extranjero. Antes había que solicitar el voto y ahora, desde que se derogó el voto rogado en 2022, no. Además, no se conocerá información sobre el voto CERA total hasta después de la votación.