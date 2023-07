No, estas cifras no demuestran un «pucherazo» en el voto por correo en la Comunidad de Madrid durante las elecciones del 28 de mayo

«Pucherazo en Madrid. Desaparecieron 67.000 votos». Está circulando que en la Comunidad de Madrid ha habido un «pucherazo» llevado a cabo a través del voto por correo durante las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo. Según dice el narrador del vídeo que circula, en esta comunidad se pidieron 222.000 votos por correo, de los cuales 67.000 no fueron enviados y afirma que se han «volatilizado».

Es un bulo. Los datos que menciona sobre el voto por correo en Madrid no se corresponden con los datos oficiales que proporciona Correos, a pesar de que dice haberlos obtenido de ahí. En la Comunidad de Madrid se solicitaron 186.952 votos por correo y no 222.000. Además, los votos no enviados fueron 17.189 y no 67.000, como afirma el autor del vídeo. Este añade que esos votos no enviados suponen el 30% de los solicitados en Madrid, pero la cifra es del 9,19%, muy similar a la que se da en otras comunidades autónomas.

En la Comunidad de Madrid se solicitaron 186.952 votos por correo para las elecciones del 28 de mayo, de los cuales no se enviaron 17.189

El vídeo menciona datos que sí se corresponden con los ofrecidos por Correos: afirma que para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023 solicitaron el voto por correo 1.082.000 personas (exactamente fueron 1.082.030 solicitudes, según Correos ) en toda España. También añade que finalmente en todo el país se emitieron 984.000 votos por correo, una cifra que también coincide con la que ofrece Correos (984.108) .

Es decir, que habría un total de 97.922 votos que fueron solicitados y no enviados (en el vídeo redondea y dice que son 98.000), por lo que ese número de personas no pudo votar el día de las elecciones en la mesa electoral , como os contamos en Maldita.es.

Hasta ahí las cifras cuadran con las oficiales. Sin embargo, añade que de todos los votos por correo solicitados en España, 222.000 corresponden a Madrid. Pero, según los datos de Correos, en la Comunidad de Madrid se pidieron 186.952 (137.470 solicitudes presenciales y 49.482 telemáticas) en total y no 222.000 como dice el contenido que circula.

Tampoco cuadra la cifra que da sobre el número de votos que finalmente no han sido enviados. Según el narrador del vídeo, fueron 67.000 votos en Madrid, mientras que si atendemos a los datos de Correos, el total de votos finalmente no enviados o no admitidos es de 17.189 (la diferencia entre los 186.952 votos solicitados y los 169.763 que fueron enviados).

Según cuenta la persona que habla en el vídeo, el 50% de esos votos «volatilizados», como los llama, o «30.000 como mínimo», eran para Vox. Sin embargo, no aporta ninguna prueba de esto.

La comunidad autónoma en la que se solicitaron 222.000 votos (concretamente 222.764) es Andalucía, pero no Madrid. Además, los votos no enviados en esta comunidad tampoco fueron 67.000, sino 21.389, lo que supone un porcentaje del 9,6%.

El porcentaje de votos no enviados respecto a los solicitados en la Comunidad de Madrid es del 9,19%, una cifra similar a la de otras regiones

Este contenido que se está difundiendo afirma que, en el resto de comunidades de España, el porcentaje de votos pedidos por correo que al final no se enviaron ronda el 9%, mientras que en Madrid esta cifra se dispara al 30%, supuestamente. Esto también es falso según los datos oficiales.

Si, como aseguran los datos de Correos, en Madrid se solicitaron 186.952 votos por correo y, de esos, 17.189 no se enviaron, el porcentaje de no enviados es del 9,19%, una cifra muy similar a la del resto de comunidades autónomas. Por lo tanto, en la Comunidad de Madrid no ha habido un 30% de votos solicitados y no enviados.

Desde Maldita.es hemos consultado al Ministerio de Interior sobre los datos del voto por correo en la Comunidad de Madrid, pero nos remiten a Correos.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es , una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.