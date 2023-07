El coordinador general del PP y candidato número uno de la formación por Málaga al Congreso, Elías Bendodo, se ha referido a la propuesta de la vicepresidenta segunda y candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, de dar 20.000 euros a los jóvenes para formarse o emprender y ha ironizado con que «estas cosas pasan cuando se convocan las elecciones en el mes de julio con esta ola de calor y al final las ideas salen como salen».

Así lo ha manifestado en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía, celebrado en el Hotel Barceló Málaga, en el que ha sido presentado por el vicesecretario general de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper. «¿Y por qué no 30.000? ¿Qué criterio hay para elegir 20.000 euros? ¿Y para quién? ¿Para los que le hacen falta o para el hijo de la familia que tiene mucho dinero?», se ha preguntado Bendodo. Para el coordinador del PP, «todo anuncio político al borde de la campaña electoral tiene el tufillo ese de aquí nos están intentando colar algo».

Bendodo se ha mostrado convencido de que si el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, es presidente del Ejecutivo central «hará el mejor gobierno para España, con los mejores perfiles, sean de donde sean, andaluces, cántabros o gallegos» y ha apuntado que él disfruta «más del camino que de la meta».

Al ser cuestionado por el peso que espera que tenga Andalucía en el caso de un posible Gobierno del PP tras las elecciones del próximo 23 de julio, señalando que en cualquier caso lo importante es que la formación tenga una mayoría «amplia». «Conociendo a Feijóo no va a soltar prenda de nada porque, con buen criterio, eso de poner el carro antes que los bueyes no es una buena opción; primero hay que ganar las elecciones, formar una mayoría amplia y después vendrá el Gobierno», ha manifestado Bendodo en dicho encuentro informativo, celebrado este martes en Málaga.

Ha señalado que un presidente del gobierno solo tiene las competencias directas de disolver las Cortes y convocar elecciones y la de nombrar al Consejo de Ministros y ha apuntado que Andalucía «es el 20 % del conjunto del país y estamos andaluces en la dirección nacional del partido»; aunque ha incidido en que Feijóo contará «con el mejor perfil que será, no el del territorio, sino el de la cualificación de la persona».

Según Bendodo, él está «feliz» junto a su compañero Juan Bravo «de poder participar en la estrategia para que haya un cambio de gobierno». «Yo me siento realizado en este camino ahora de trabajar, igual que trabajamos para que hubiera un cambio en Andalucía, para que haya un cambio de Gobierno en España; y después lo que tenga que venir vendrá o no vendrá; pero yo seguiré trabajando en el camino», ha apostillado. Cuestionado por el hecho de que, aunque prefiera el camino, sí fue consejero en el primer gobierno del PP en Andalucía con Juanma Moreno como presidente, Bendodo ha asegurado: «No le pude decir que no a Juanma».