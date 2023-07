El programa electoral de Sumar, la gran coalición de izquierda que lidera Yolanda Díaz, habla de España como «una realidad plurinacional, un país de países», pero no menciona específicamente Balears, ni plantea un referéndum de autodeterminación en Catalunya, sino una consulta sobre «un nuevo pacto político entre Catalunya y el Estado». Ara Més, que aglutina a la izquierda nacionalista en las Islas, incluido Més per Menorca, se presenta a las elecciones coaligado con Sumar y de las pretensiones soberanistas que les llevaron a firmar la Declaració de la Llotja de Mar del 25 d’Octubre de 2019, un manifiesto en defensa del derecho de autodeterminación de «nuestros pueblos», no hay ni rastro en el programa de la formación con la que concurren a las generales.

Aquella declaración la firmaron representantes políticos de Esquerra Republicana (ERC), JxCat, EH-Bildu, la CUP, Demòcrates, Crida y PDeCAT. También estaban presentes miembros del BNG, Esquerra Valenciana, Més Mallorca y Més Menorca. Ahora el escenario es diferente. Desde Ara Més señalan que en su ADN se mantienen las reivindicaciones de más autogobierno, más gestión y competencias, y mejor financiación para las Islas, pero no se contempla el derecho a la autodeterminación como propuesta para el 23-J. En los próximos días la alianza Sumar Més hará público su programa completo en Balears, de momento el dirigente y número uno al Congreso, Vicenç Vidal, ha ido desgranando algunas de las ofertas electorales, como la jornada laboral de 34 horas semanales; un plan de choque contra el cambio climático y para adaptar las condiciones de vida al calor en Balears; o la elaboración de una Ley de Lenguas para defender la diversidad lingüística del Estado. Coaligados con Sumar, las formaciones de Ara Més, aspiran a tener su primer diputado en Madrid. Hasta ahora sus iniciativas se solían trasladar en las Cortes a través de los representantes de Esquerra Republicana. Vicenç Vidal está acompañado en la candidatura por la independiente Elisabeth Ripoll como número dos y Esteve Barceló, de Més per Menorca, en el puesto número tres. Viviana de Sans, en cuarta posición, es de Unidas Podemos Balears. De lograr escaño, Sumar Més se integrará en el grupo de Sumar en el Congreso, con libertad de voto y posibilidad de fijar postura del grupo en los asuntos relacionados con Balears.