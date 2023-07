Recortes Cero ha empezado la campaña electoral con una batería de propuestas encaminadas a la redistribución de la riqueza, su lema para las elecciones del 23-J. El partido que se presenta al Congreso por Balears con el menorquín Adrià González como cabeza de lista, propone un paquete de cinco medidas entre las que destaca un tope a los precios de mil productos básicos, «a cargo de los monopolios de la distribución sin que el margen de beneficio de pymes y autónomos se vea afectado».

González denuncia que «la inflación es un atraco de bancos de monopolios» y que no viene determinada por los efectos de la pandemia, de la invasión de Ucrania o de la sequía: «No es como una catástrofe natural de la que no se puede responsabilizar a nadie». Recortes Cero también propone una subida del impuesto de sociedades hasta el 50 por ciento para bancos y monopolios con el objetivo de reducir a la mitad el que pagan pymes y autónomos, transformándolo en una ayuda directa. Asimismo, creen necesario introducir un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que compense la subida de los tipos de interés que encarece los préstamos, un cambio en el sistema de fijación de precios de la energía y poner fin a la práctica de compra de productos por debajo de su coste de producción. El candidato de Recortes Cero lamenta que «las mayores ganancias de unos pocos se explican por el mayor grado de atraco as la mayoría, la cesta de la compra se ha convertido «en un lujo para la mayoría», afirma.