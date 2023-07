Todas las verificaciones del primer debate electoral catalán para el 23J

«Siempre hemos defendido el referéndum y lo llevamos en nuestro programa electoral.» Aina Vidal, cabeza de lista de la candidatura Sumar-En Comú Podem, ha afirmado que en su «programa electoral» aparece la defensa de un referéndum de independencia de Catalunya.

Es verdad a medias. El equipo de prensa de En Comú Podem ha explicado a Verificat que «Aina Vidal es la candidata de En Comú Podem» y que el partido tiene «programa propio, y allí sale el referéndum», aunque añaden que éste todavía no está publicado. Sin embargo, el programa electoral de Sumar, coalición de la que forman parte los comunes, dice que «el acuerdo surgido de la negociación entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno del Estado [en la mesa de diálogo] debe ser votado por la ciudadanía de Catalunya», pero no hace referencia a ningún referéndum de independencia.

Además, Yolanda Díaz, candidata a la presidencia para Sumar, aseguró en una entrevista en El programa de Ana Rosa (Telecinco) que «el referéndum no está sobre la mesa».

«De cada 100 euros que tenían que llegar a Catalunya, han llegado 35. [...] Con Madrid no incumplen, de cada 100 € que tenían que llegar a Madrid, han llegado 184.», Miriam Nogueras, Junts. Como ya ha hecho a lo largo de la precampaña, Nogueras ha criticado las diferencias en ejecución presupuestaria del Estado entre Catalunya y la Comunidad de Madrid. En el primer debate electoral ha afirmado que a Catalunya llega el 35% de lo previsto en los PGE, mientras que a Madrid, el 184%. Te lo explicamos: los datos mencionados por la candidata de Junts hacen referencia a la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021, el último año del que el Ministerio de Hacienda ha publicado datos completos.

Sin embargo, entre 2015 y 2021, la media de ejecución del Estado en Catalunya ha sido del 60%, lo que la convierte en la cuarta comunidad con menos grado de cumplimiento, mientras que en la Comunidad de Madrid, con un 122%, es la líder indiscutible de la tabla.

«En 2022, [el Estado invirtió en Catalunya] 16 euros de cada 100 [de los que había presupuestados]», Miriam Nogueras, Junts. Aparte de los datos de ejecución de 2021, Nogueras también ha hecho referencia a los de 2022, afirmando que el Estado sólo ha invertido en Catalunya el 16% de lo previsto.

Es engañoso. El Ministerio de Hacienda publica informes anuales para informar del nivel de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, pero el último informe anual completo es de 2021. El informe de 2022, al que Nogueras ha hecho referencia, sólo indica el grado de ejecución presupuestario durante la primera mitad del año.

Además, este informe parcial del primer semestre de 2022 apunta que el porcentaje de ejecución es del 64% del total presupuestado, no el 16%. El equipo de prensa de Junts ha explicado a Verificat que este dato surge «si se descuentan los 1.069,9 millones de euros abonados a Abertis por la finalización de la concesión de la AP-2 y la AP-7», que desde Junts consideran «un rescate de peajes».

«Hemos perdido 7.000 empresas que se han marchado de Catalunya [por culpa del proceso]», Nacho Martín Blanco, PP.

«Catalunya ha perdido empresas cuando gobernaba el PP, 7.000 empresas», Meritxell Batet, PSC.

Tanto la afirmación del candidato del Partido Popular como de la candidata del PSC son ENGAÑOSAS. Como ya verificamos hace dos años, entre 2017 y 2020 marcharon 7.007 empresas de Catalunya, pero también llegaron 2.509 de otras comunidades autónomas, de acuerdo con los datos del Colegio de Registradores de España. Es decir, hubo un balance negativo, pero de 4.498 empresas, no de 7.000.

«La islamización que está sufriendo parte de nuestro territorio», Juan José Aizcorbe, Vox.

El candidato de Vox, Juan José Aizcorbe, ha hecho varias referencias durante el debate a la «islamización que está sufriendo» parte del territorio. Aunque no hay una manera clara de cuantificar el concepto de islamización, ni los datos ni los expertos avalan que en Catalunya haya un incremento de los creyentes musulmanes ni que exista la posibilidad de que la ley islámica se imponga, como ya explicamos en una verificación de 2022.

Según el diccionario del Institut d'Estudis Catalans «islamización» viene de «islamizar», que puede tener tres significados: convertir al islam, adoptar la religión, las costumbres y la cultura islámicas o aplicar la ley islámica. Avi Astor, doctor en Sociología y profesor de la Universidad Autònoma de Barcelona, explica a Verificat que cuando se habla de islamización no se habla únicamente en un sentido numérico, sino de una voluntad «de imponer la Sharia (ley islámica) o los fundamentos islámicos» en una región determinada, un hecho que «en Catalunya no está pasando».

Además, los datos tampoco lo demuestran. El número de musulmanes no ha crecido respecto a 2014, según los datos del barómetro específico que hace el CEO sobre esta cuestión. Sólo el 1,1% de la población se identifica con el islam. Más allá de la religión católica (55%), la segunda con más adeptos en Catalunya según el barómetro es el cristianismo evangélico o protestantismo (2,1%).

«Es evidente que Catalunya es el único país de la OCDE que ha perdido poder adquisitivo en los últimos años», Nacho Martín Blanco, PP.

Nacho Martín Blanco, candidato del PP, ha afirmado que «Catalunya es el único país de la OCDE que ha perdido poder adquisitivo en los últimos años».

Es falso. España es el noveno país donde más bajó el salario real de los trabajadores, es decir, su capacidad adquisitiva, según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la fiscalidad salarial, denominado 'Taxing Wages'. Por tanto, España no es el único país que ha perdido ni es el que lo ha hecho en grado más alto.

Estonia, Turquía, Países Bajos, Grecia, República Checa, México, Lituania y Letonia han tenido una pérdida de poder adquisitivo mayor que España. Por el contrario, Hungría, Colombia y Suiza son los tres únicos países donde los trabajadores han ganado poder adquisitivo.

Este informe de la OCDE no hace referencia en ningún caso a Catalunya, como dice Martín Blanco en su declaración.

«El reglamento [del Congreso de los Diputados] le obliga a usted y a mí [a hablar en castellano]», Meritxell Batet, PSC.

«Estoy contento de poder expresarme en catalán hoy que la señora Batet no me puede quitar la palabra», ha afirmado el candidato de la CUP, Albert Botran. La presidenta del Congreso y candidata del PSC, Meritxell Batet, le ha respondido minutos después: «Lástima que en el Congreso de los Diputados tenemos que cumplir el reglamento [...] y el reglamento le obliga a usted y a mí». «No lo pone en ningún sitio», ha insistido Botran. A este intercambio también se ha sumado la representante de Junts, Miriam Nogueras: «Meritxell, en el reglamento en ningún caso pone que no podemos hablar en catalán».

Lo que ha dicho Meritxell Batet es falso. El reglamento del Congreso de los Diputados no prohíbe expresamente hablar en catalán u otras lenguas cooficiales del Estado español ni tampoco especifica que se deba hablar en castellano obligatoriamente. Así lo confirma a Verificat el departamento de prensa de la cámara.

"Ha sido uso tradicional en esta Cámara poder utilizar otras lenguas oficiales españolas además del castellano, pero de manera acotada [...], pero la lengua común compartida entre todos los diputados y diputadas es el castellano, [...] que nos permite entendernos a todos en esta Cámara", justificó Batet cuando interrumpió una intervención en catalán de Gabriel Rufián en 2020, tal y como recoge el diario de sesiones del Congreso de los Diputados (página 38).

En 2022, además, se rechazó una propuesta de reforma del reglamento presentada por ERC, Junts, la CUP y el PDeCAT con el BNG, Compromís y el PNB, para que los diputados tuvieran «el derecho de intervenir en las sesiones del Pleno del Congreso y de las Comisiones en cualquiera de las lenguas oficiales y reconocidas estatutariamente en sus comunidades autónomas».

«Señora Batet, ¿ustedes pueden garantizar que no facilitarán un gobierno del PP? Lo digo porque ya lo hicieron en 2016 con Rajoy», Miriam Nogueras, Junts.

Por segunda vez en diez días, Miriam Nogueras ha recriminado a Meritxell Batet y al PSC que hubieran «facilitado» la investidura de Mariano Rajoy en 2016.

Es engañoso, tal y como hemos verificado recientemente. Todos los diputados y diputadas del PSC en el Congreso, incluyendo a Meritxell Batet, votaron en contra de la investidura de Rajoy en octubre de 2016, desobedeciendo la disciplina de voto del PSOE, que en su gran mayoría se abstuvo.

Así, el PSOE permitió la formación de un gobierno del PP tras meses de bloqueo. Pese a la decisión del Comité Central del PSOE de abstenerse, el Consejo Nacional del PSC optó por romper la disciplina de voto y votar en contra.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.