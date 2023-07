El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han enzarzado en la primera media hora del debate electoral cara a cara en una continua disputa por los datos económicos, las consecuencias de la ley del sí es sí, o los acuerdos con Vox, con reproches insistentes y quitándose la palabra, complicando la difusión de sus mensajes.

Al término de los primeros 45 minutos de su enfrentamiento, los dos no han parado de interrumpirse, así como de acusarse recíprocamente de no decir la verdad y de trasladar sus quejas porque uno no dejaba hablar al otro para exponer sus planteamientos.

Hasta tal punto ha sido así que en buena parte de ese primer bloque del cara a cara ha sido muy difícil entender lo que ambos decían porque los dos hablaban a la vez, haciendo ininteligible el diálogo que pretendía propiciar el encuentro en Atresmedia. «Déjeme hablar», «No es verdad», «¿Me deja hablar?», ha repetido Sánchez en muchas ocasiones a Feijóo, quien también se ha quejado por lo mismo, aseverando que el encuentro estaba resultando «muy bronco».