El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pasará a la historia por la ley del sólo sí es sí y este le ha afeado que claudique ante el machismo de Vox.

«Usted no ha tenido ni el cuajo de presentarse en el Congreso y votar a favor de la reforma de la ley del sólo sí es sí, la señora Montero sigue en el Gobierno. Es una mala ley, es un pésimo gobierno y usted qué está muy preocupado por pasar a la historia, usted pasará a la historia como el presidente del Gobierno que firmó en el BOE la ley del sólo sí es sí», ha subrayado Feijóo, este lunes en el cara a cara celebrado en Atresmedia.

Por su parte, Sánchez ha afeado a Feijóo que el PP está pactando con «un partido machista» que no condena la violencia machista. «Una declaración machista y homófoba a sabiendas no es un error, eso es otra cosa, porque en este país se asesina los machistas a mujeres. Y ustedes Están pactando con partido machista, que no condena la violencia machista y eso tiene consecuencias», ha advertido Sánchez.