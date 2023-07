No, el actor Juan Diego Botto no ha dicho que 'si llega VOX al gobierno, entenderé que vuelva ETA'

«Si llega VOX al gobierno entenderé que vuelva ETA». En la página web Burbuja han atribuido esa frase al actor hispanoargentino Juan Diego Botto. Pero es un bulo que él mismo ha desmentido a través de su cuenta de Twitter. El enlace de acceso a la publicación en dicha web ahora marca «error».

El actor lo negó a través de Twitter

Después de que se difundieran las supuestas declaraciones, el propio Botto publicó un tuit diciendo: «Me mandan esta captura de un foro en el que se me atribuye una frase que obviamente jamás he dicho, ni se me pasaría por la cabeza siquiera pensar. Así funciona la extrema derecha; mienten y alimentan su odio sobre falsedades».

En un segundo tuit, Botto añade que «estudiará las acciones legales pertinentes».

Más adelante incluye otra captura de pantalla en la que un usuario del foro Burbuja le acusa de ser «hijo de terrorista». El padre de Botto fue secuestrado y asesinado durante la dictadura de Jorge Rafael Videla en Argentina.

En la web ya no hay registro de la publicación

Al ingresar en el portal Burbuja, la publicación en la que se incluyen esas falsas declaraciones de Juan Diego Botto ya no aparece. Sin embargo, queda evidencia de ella en este archivo de internet.

En definitiva, es un bulo ya que, además de que el propio Botto ha negado haber hecho esas declaraciones, no hay rastro de estas más allá de en la web desmentida.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.