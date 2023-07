Sumar no propone 'desarmar a la policía' en su programa electoral, plantea prohibir el uso de balas de goma

Una serie de publicaciones en redes sociales acusan a Sumar, la plataforma con la que concurrirá Yolanda Díaz a las próximas elecciones del 23 de julio, de incluir en su programa electoral medidas para «desarmar a la policía». En rigor, sus propuestas se limitan a prohibir las pelotas de goma por parte de los antidisturbios y otros materiales «altamente lesivos».

«Sumar propone desmilitarizar a la Guardia Civil y desarmar a la policía», aseguran multitud de mensajes publicados en Facebook, Twitter y TikTok. También circula un meme con una caricatura de Yolanda Díaz a la que atribuyen la siguiente cita: «Vamos a desarmar a la policía».

Es cierto que el programa electoral publicado por Sumar sí recoge la «desmilitarización de la Guardia Civil» —la Benemérita tiene naturaleza militar, aunque sus funciones son policiales y responde ante el Ministerio del Interior—, pero en ningún momento propone convertir a la Policía Nacional en un cuerpo no armado similar, por ejemplo, a los bobbies de Londres.

Sumar apuesta por abolir las pelotas de goma en disturbios y no menciona «desarmar a la policía»

La única propuesta de la plataforma de Yolanda Díaz relacionada con armamento policial es la que aboga por «la prohibición del uso de pelotas de goma y otros materiales antidisturbios altamente lesivos». Según Sumar, las balas de goma son «un material altamente lesivo que puede ocasionar lesiones de enorme gravedad que van desde la pérdida de ojos, la ruptura de vértebras y costillas, hasta la muerte».

En su programa electoral, Sumar asegura que, si gobierna, «prohibirá el uso de pelotas de goma y otros materiales antidisturbios altamente dañinos para la integridad física de las personas», pero no recoge ninguna medida encaminada a desarmar a la policía.

Fuentes del equipo de Yolanda Díaz en Sumar aseguran a Newtral.es que su propuesta se limita a restringir el uso de pelotas de goma como material antidisturbios y que no incluye otro tipo de armas.

Esta medida incluida en el programa electoral de la plataforma de Yolanda Díaz va en línea con lo aprobado en 2014 por el Parlamento de Cataluña, cuando se acordó la prohibición total del uso de pelotas de goma por parte de los Mossos d’Esquadra con los votos a favor de Ciudadanos, ERC y CiU.

Lo que motivó la supresión de las pelotas de goma por parte de los Mossos fue el caso de Ester Quintana, una mujer que perdió un ojo a causa de un proyectil de goma disparado por un agente mientras se manifestaba en la huelga general del 14 de noviembre de 2012 en Barcelona.

Dada la prohibición de las pelotas de goma en Cataluña, los Mossos d’Esquadra comenzaron a emplear las conocidas como lanzadoras de pelotas de foam que, a diferencia de las de goma, no rebotan en el suelo y, por tanto, es más sencillo controlar su impacto. No obstante, la alternativa de las pelotas de foam tampoco ha estado exenta de polémica, sobre todo después de que una joven de 19 años perdiera un ojo por un proyectil de este tipo en las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasel de 2021.

«Desmilitarizar la Guardia Civil» sí está en el programa electoral de Sumar

Los mensajes que estamos verificando sobre Sumar y su supuesta idea de desarmar a la policía también mencionan que la plataforma incluye entre sus propuestas «desmilitarizar la Guardia Civil» (punto 7 del apartado «Políticas de seguridad y prevención»). Esta afirmación sí es correcta y el programa electoral defiende la «desmilitarización de la Guardia Civil, como reivindican muchos profesionales del cuerpo y respalda el Código Europeo de Ética Policial».

Aunque la Benemérita tiene funciones policiales y depende de la Administración Civil —en concreto, del Ministerio del Interior—, esta institución tiene naturaleza militar, como ocurre con otros cuerpos de países vecinos como la gendarmería francesa.

En concreto, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece que la Guardia Civil «es un Instituto Armado de naturaleza militar, dependiente del Ministro del Interior» en el desempeño de funciones policiales, pero atribuye al Ministro de Defensa la capacidad de encomendar «misiones de carácter militar» al cuerpo. Además, su jerarquía y estructura se rige por el modelo militar.

El debate sobre la desmilitarización de la Guardia Civil no es nuevo. Hace tres años preguntaron al entonces vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos —formación ahora integrada en Sumar—, Pablo Iglesias, por la desmilitarización. Contestó que «si respondiera como líder de mi partido, le diría pues que el hecho de que los guardias civiles pudieran reunirse, manifestarse o sindicarse, como de hecho han reivindicado buena parte de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, me parecería muy bien; como vicepresidente segundo del Gobierno, comprenda usted que sea prudente y no haga comentarios al respecto».

En definitiva, no existe ninguna medida encaminada a «desarmar a la policía» en el programa electoral de Sumar. No obstante, la plataforma de Yolanda Díaz sí aboga por prohibir el uso de proyectiles de goma por parte de los antidisturbios y por la desmilitarización de la Guardia Civil, por lo que resulta engañoso afirmar que Sumar ha propuesto quitar las armas a la policía en su programa electoral.

