Verificación, contexto y datos en el cara a cara de Sánchez con Feijóo

El único debate 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estado marcado por el cruce de datos en materia económica, política y social y por las acusaciones mutuas de mentir. En VerificaRTVE hemos comprobado las principales afirmaciones que han enfrentado a los candidatos de PSOE y PP a la Presidencia del Gobierno.

España tiene en 2023 menos trabajadores autónomos que en 2019

El candidato del PP ha asegurado que España tiene en 2023 menos trabajadores autónomos que los que tenía en 2019. "¿Usted sabe que tenemos menos autónomos que en el año 2019?", ha afirmado Feijóo, a lo que Sánchez ha replicado: "No es cierto". "¿Usted sabe que tenemos 43.000 autónomos menos, de acuerdo con la EPA, que en el último año?", ha señalado el candidato del PP. Es verdad.

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa correspondiente al primer trimestre de 2023, España tiene 3.098.900 trabajadores por cuenta propia (página 18). En el primer trimestre de 2019, la cifra se situó en 3.106.200 trabajadores autónomos (pág.18). Del primer trimestre de 2019 al mismo periodo de 2023, la cifra de autónomos se ha reducido en 7.300 trabajadores. Por tanto, en el primer trimestre de este año la cifra de trabajadores por cuenta propia es inferior a la registrada en el mismo periodo de 2019, como ha dicho Feijóo. En cuanto a los datos del último año, España tenía 3.142.300 trabajadores por cuenta propia en el primer trimestre de 2022 (pág.18), frente a los 3.098.900 trabajadores en esta misma categoría contabilizados en la EPA del primer trimestre de este año. Estos datos de la EPA implican un descenso de 43.400 autónomos del primer trimestre de 2022 al mismo periodo de este año.

Feijóo: "La excepción ibérica no la voy a derogar yo, la va a derogar la Unión Europea"

La Comisión Europea aprobó en abril la prórroga de la excepción ibérica, el mecanismo que pone tope al precio del gas, hasta el 31 de diciembre de 2023, en lugar de 2024, que fue la petición de España, pero en ningún caso desde Bruselas se anunció que se derogaba la medida. Es impreciso. A partir de entonces, la medida decaerá si no se prorroga, pero eso no equivale a afirmar que la Unión Europea vaya a «derogarla». Y, en cualquier caso, no se puede verificar un futurible.

España calcula que el mecanismo ibérico ha permitido un ahorro de 5.000 millones de euros entre junio de 2022, cuando se activó, hasta enero de 2023.

Cruce de acusaciones sobre el pacto de Estado contra la violencia de género

Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se han cruzado acusaciones sobre las posturas de Podemos y Vox en relación al pacto de Estado contra la violencia de género. Dirigiéndose al presidente del Gobierno, el líder del PP ha asegurado: «Teníamos un pacto de Estado. Lo habíamos firmado todos, todos salvo Podemos» (min 38:38). El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno le ha respondido: "Salvo Vox, señor Feijóo. Podemos lo firmó. Usted está mintiendo».

Los dos candidatos se refieren a dos momentos distintos en la tramitación del pacto de Estado contra la violencia de género. El 28 de septiembre de 2017, el Pleno del Congreso aprobó el acuerdo para un pacto de Estado contra la violencia de género con 268 votos a favor y 65 abstenciones de diputados de Podemos y de representantes del Grupo Mixto Podemos. Tal y como te contamos en RTVE.es, Podemos justificó entonces su decisión de abstenerse en la votación por considerar que el texto era "insuficiente" y que las medidas que contemplaba no estaban garantizadas presupuestariamente. Posteriormente, el 25 de noviembre de 2021, todas las formaciones políticas salvo Vox acuerdan la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género, como te hemos contado en RTVE.es. Puedes ver en el siguiente enlace el acto oficial de la firma de la renovación del Pacto de Estado en el Congreso de los Diputados.

Galicia y La Rioja ofrecen educación infantil gratuita

En materia educativa, Feijóo ha asegurado que «el único lugar de España donde la educación infantil es gratis es, en este momento, Galicia y me siento muy honrado» (min 48:25). Es falso. Galicia no es la única comunidad autónoma en la que la Educación Infantil es gratis. La educación infantil se compone de dos ciclos, el primero de 0 a tres años y el segundo, que va a tres a seis años. El primer ciclo de Educación Infantil es gratuito actualmente en Galicia y en La Rioja, tanto en escuelas de infantil públicas como privadas El líder del Partido Popular mezcla los dos ciclos que componen esta etapa educativa de carácter voluntario que comprende desde los 0 hasta los 6 años.

En la actualidad, el primer ciclo de la Educación Infantil (0-3 años) es gratuito en Galicia y La Rioja, tanto en las escuelas de infantil públicas como privadas. El decreto del Gobierno que establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, vigente desde 2022, establece que «el segundo ciclo [3-6 años] de esta etapa educativa será gratuito».

El juez cierra la investigación de Pegasus por falta de colaboración de Israel

Feijóo ha asegurado en el 'cara a cara' que el juez que ha investigado el espionaje con el programa de vigilancia Pegasus ha cerrado la investigación por falta de colaboración del Gobierno que lidera Pedro Sánchez. "¿Qué ha pasado con el Pegasus? ¿Con el móvil? ¿Qué información tienen de usted? Y lo que me preocupa, ¿qué información tienen de España? Hoy el juez ha archivado el caso por falta de colaboración de usted. Ha archivado el caso de su móvil», ha afirmado el candidato del PP. Es falso. De acuerdo con la nota de prensa publicada por el Consejo General Poder Judicial el 10 de julio, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado la investigación sobre el caso Pegasus ante la "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel.

El comunicado del CGPJ dice que Israel "no ha contestado la comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional y ha frustrado la continuación de la investigación". «Lamentablemente, en este momento procesal, transcurrido más de un año desde la emisión de la citada comisión rogatoria no se ha recibido respuesta alguna, pese a haber sido objeto de ampliación por una vez, y reiterado el cumplimiento en otro par de ocasiones. Este silencio evidencia claramente una absoluta falta de cooperación jurídica por parte del Gobierno de Israel », afirma el magistrado. A continuación, el comunicado señala que la Audiencia Nacional "poco o nada puede hacer" para el cumplimiento de la comisión rogatoria y que "solo resta una eventual vía diplomática que sea capaz de impulsar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, y cuyo ejercicio corresponde al Gobierno, en este caso, además, víctima del delito objeto de investigación".

Las cifras de viviendas protegidas calificadas en Galicia en 2018 y 2019

En materia de vivienda, el presidente del Gobierno ha preguntado a Feijóo por las cifras de viviendas protegidas "calificadas" en Galicia en 2018 y 2019. «Entre el año 2018 y el año 2019, ¿sabe señor Feijóo cuántas viviendas fueron calificadas como vivienda protegida en Galicia?», ha planteado Sánchez. Feijóo ha respondido con el dato de "más de 2.500» y Sánchez le ha replicado que fueron diez viviendas protegidas calificadas.

De acuerdo con los datos oficiales publicados en la página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre calificaciones de vivienda protegida en Galicia, en 2018 fueron calificadas ocho viviendas y el año siguiente fueron cuatro las viviendas protegidas calificadas en esta comunidad autónoma, es decir un total de 12.

El cruce de datos de empleo durante el mandato de Sánchez

Feijóo ha dicho que Sánchez «ha sido el tercer presidente de la democracia que menos empleo ha creado». «Aznar ha creado más empleo que usted y más ocupados. El señor Rajoy, más empleo y más ocupados. Y usted solo le ha ganado al señor Zapatero», ha afirmado. Es impreciso. De acuerdo con las cifras de afiliados medios a la Seguridad Social, Sánchez ha hecho aumentar más la afiliación que Rajoy en su etapa en La Moncloa. Si tomamos como referencia la Encuesta de Población Activa (EPA), Sánchez sí aparece como el tercer presidente con menor crecimiento del empleo, pero esas cifras no incluyen los datos del segundo trimestre de 2023, el tramo final de su actual mandato.

Respecto al número de afiliados medios a la Seguridad Social, durante el mandato de Sánchez la afiliación creció en 1.862.949, al pasar de 19.006.990 afiliados medios en junio de 2018 a 20.869.939 en junio de 2023, según la serie histórica de afiliación media a la Seguridad Social. En la etapa de Rajoy como presidente hubo un aumento de 1.777.069 afiliados, pasando de los 17.229.921 en diciembre de 2011 a los 19.006.990 en junio de 2018. Durante el periodo de José Luis Rodríguez Zapatero, de abril 2004 hasta diciembre de 2011, la afiliación creció un total de 799.869 afiliados medios, al pasar de 16.430.052 a 17.229.921. Respecto a los mandatos de José María Aznar, de mayo de 1996 a abril de 2004, no se puede realizar el cálculo completo porque la web de la Seguridad Social no registra los datos anteriores a 1999. A falta de esos datos y con las cifras disponibles de enero de 1999 a abril de 2004, la afiliación creció en este periodo desde los 13.833.883 afiliados hasta los 16.998.997 afiliados, lo que refleja un incremento de 3.165.114.

En cuanto a la EPA, los últimos datos publicados, los del primer trimestre de 2023, no incluyen los últimos meses de mandato de Sánchez. En los tres primeros meses del año, España ha alcanzado los 20.452.000 ocupados, mientras que la cifra era de 19.344.000 ocupados en junio de 2018, cuando Sánchez llegó al poder. Si se comparan ambas cifras, la diferencia muestra un aumento de 1.108.000 ocupados. Durante los Gobiernos de Rajoy se incrementó en 1.191.000 la cifra de ocupados, según los datos de la EPA. En el mandato de Aznar el empleo creció en 5.231.000 ocupados. Pasó de los 12.787.000 ocupados registrados en la EPA en el segundo trimestre de 1996 a los 18.018.000 del segundo trimestre de 2004. Con Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, el número de ocupados pasó de 18.018.000 en el segundo trimestre de 2014 a 18.153.000 en el cuarto trimestre de 2011, lo que supone un incremento de 135.000 ocupados.

En el bloque económico del cara a cara, Sánchez ha afirmado que en España hay «casi 21 millones de personas empleadas». »Dos millones más de lo que teníamos hace cinco años», ha asegurado. Según los últimos informes de la Seguridad Social, «el número de afiliados medios al Sistema de la Seguridad Social en el mes de junio es de 20.869.940». De acuerdo con esta estadística, desde que Sánchez es presidente, de junio de 2018, hasta junio de 2023, se ha registrado un aumento de 1.862.949 afiliados.

Las denuncias de ocupación de viviendas han aumentado de 2018 a 2022

Feijóo ha dicho que la ocupación de viviendas en España ha aumentado desde que Sánchez está en La Moncloa: «Han subido los precios, ha disminuido el número de viviendas ofertadas y se ha incrementado la okupación de viviendas desde que usted es presidente». «No es cierto», ha replicado el candidato socialista.

Los datos de denuncias por ocupaciones ilegales de inmuebles en España muestran un aumento de 2018 a 2022, al pasar de 12.214 en ese primer año en el que Sánchez asume el poder en junio hasta las 16.726 con que termina el año 2022. De acuerdo con las cifras oficiales publicadas por EPData, en 2018 se registraron 12.214 denuncias y en 2019 se presentaron 14.621 denuncias por ocupaciones ilegales de viviendas. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior a VerificaRTVE, en 2021 se registraron 17.274 denuncias. A partir de entonces, las cifras se han ido reduciendo y en 2022 disminuyeron las denuncias en un 3,2% hasta las 16.726, y este retroceso ha continuado en 2023: han bajado un 11,1 %, al pasar de 4.385 a 3.898.

Estas denuncias se refieren tanto a los casos de allanamiento de morada (el delito de ocupar una vivienda habitada) como a los de usurpación (ocupar un inmueble inhabitado). El Ministerio del Interior ha explicado a VerificaRTVE que la «estadística no discrimina entre los dos tipos penales que conforman este fenómeno: el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble». La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2021 muestra que solo el 0,85 por ciento de los delitos de ocupación son casos de allanamiento (página 1.060) mientras que el 99,15 por ciento se refieren a usurpación (página 614).

Sánchez votó a favor de congelar las pensiones contributivas en 2010

El candidato del PP ha dicho en el cara a cara que Sánchez «votó a favor de congelar las pensiones» cuando era diputado, una acusación que ha rechazado el líder socialista: «No es cierto. Zapatero no congeló las pensiones, señor Feijóo. Eso es una falacia».

En diciembre de 2010, en plena crisis de deuda en la eurozona, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó una serie de recortes, entre los que se encontraba el decreto que congeló «las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva». La congelación no afectó a las pensiones mínimas, a las no contributivas y a las de seguro obligatorio de vejez e invalidez. Como ya te contamos en VerificaRTVE, Sánchez sí votó a favor de congelar las pensiones contributivas en la votación de los Presupuestos Generales de 2011 celebrada el 27 de mayo de 2010.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.