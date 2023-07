El expresidente del Gobierno José María Aznar ha lanzado desde Murcia una advertencia a Vox: «Si siguen poniendo palos en las ruedas de la bicicleta, la bicicleta va a seguir adelante y los palos se van a caer, no es momento de poner palos en las ruedas». Y continuando su metáfora, ha llamado al voto útil al pedir «que dejen los palos en casa, que vengan a la mayoría sólida, fuerte» que a su juicio el PP va a lograr el 23 de julio.

«Los que ponen palos se van a equivocar y los que se han equivocado de políticas se van a marchar», ha exclamado. Aznar ha protagonizado un mitin en Murcia junto al candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, y a Fernando López Miras, que no ha logrado volver a ser investido presidente de la Región por el bloqueo de Vox, que pide entrar en el Gobierno.

En este contexto, y sin mencionar explícitamente a Santiago Abascal, Aznar ha advertido que un «estadista que cuando deja el gobierno espera que le agradezcan lo que ha hecho no es un estadista» y que de igual forma «un dirigente político que no es capaz de valorar el momento histórico en el que vive, no es un dirigente político».

No es este el caso de Feijóo, que según Aznar sí es un dirigente político que valora y entiende «el sentido histórico del momento que vive» y que «no aspira al gobierno para estar, para volar, disfrutar, abusar» sino «para mejorar España» con «reformismo y moderación». Aznar, que también es un referente entre los votantes de Vox, ha pedido no equivocar la moderación, que este partido afea a Feijóo, con la debilidad.

«La moderación consiste en la capacidad de llamar a los demás, compartir objetivos, tener propósitos comunes, unir voluntades, pude hacerlo durante un tiempo y me dijeron has conseguido una cosa muy difícil que es unir todo lo que estaba a la derecha de la izquierda y España prosperó».

En su discurso, Aznar ha defendido algunos de los elementos troncales del ideario de Vox, al defender que España es una nación que «no se trocea» o subrayar que quien «desafía las normas paga las consecuencias sin ninguna duda» ni «trato de favor», en alusión a Cataluña. También ha defendido que Fernando López Miras es el mejor presidente para la Región de Murcia y le ha ofrecido su colaboración para volver a ser elegido.