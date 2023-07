El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles en Alicante que quiere ganar de «forma clara» las elecciones generales del 23 de julio y «sustituir las alianzas y las pinzas por pactos de Estado». Tras criticar que Pedro Sánchez ha rechazado su oferta para que gobierne el más votado «porque sabe que va a perder», ha recalcado que el presidente de un país tiene que estar «legitimado» por haber ganado y tener «más votos y más escaños».

En su intervención en el Auditorio Provincial de Alicante junto al presidente del PP de la Comunidad Valenciana y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, Feijóo ha asegurado que quiere ganar para «romper los bloques y los bloqueos». Según ha añadido, no se trata de «derrotar a nadie» ni de evitar que «otro gobierne» sino de que España tenga un país con un Gobierno «sin más socios que los votos que salgan directamente de la urna».

«Sin más ánimo de revanchas o venganzas, sino con el único ánimo de servir y poder decir cuando acabe tu mandato que has cumplido ti deber, que no has mentido a la gente», ha declarado Feijóo, que ha afirmado que quedan 11 días para darle a España un nuevo Gobierno y para «convencer y después vencer». Además, se ha quejado de que Sánchez haya rechazado su propuesta para que gobierne el más votado, que le planteó en el cara a cara el pasado lunes. «¿Sabéis por qué dice que no? Porque sabe que va a perder. Y cuando un candidato sabe que va a perder y aún así quiere ser presidente, no merece ser presidente», ha manifestado, para añadir que un presidente de un país tiene que estar «legitimado» por haber ganado y tener «más votos y más escaños».

Tras asegurar que están haciendo una campaña que, cada día que pase «irá a más» y que juntará a más gente, se ha mostrado convencido de que España «va a llenar las urnas de votos por el cambio». Además, ha animado a acudir a las urnas el día 23 y ha recordado de nuevo que este jueves es el último día para solicitar el voto por correo.

El líder del PP ha dicho en este mitin -que se ha retrasado por un apagón en la zona- que a «algunos» les molesta que diga la verdad pero «en política hay que decir la verdad. Nosotros vamos a derogar el sanchismo», ha proclamado, cosechando un aplauso del auditorio. «Todos los españoles saben lo que es el sanchismo. El sanchismo es pactar lo que sea con quien sea para llegar al poder como sea y para mantenerse en el poder como sea. Eso es el sanchismo», ha proclamado, para añadir que «el sanchismo es haber mentido en los temas importantes y dividir» a la nación.

Tras afirmar que «con la verdad» van a «ganar las elecciones», ha pedido que España «retome la senda de la Constitución» y «sustituir las alianzas y las pinzas por los pactos de Estado». Además, ha dicho que si gobierna cualquier presidente autonómico será «más relevante para la política española que el señor Rufián y que el señor Puigdemont».