Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, llamó este miércoles en Maó al voto útil y afirmó que «no vale cualquier tipo de cambio político, estamos viendo que hay quien piensa permanentemente en los bloques o en bloquear la investidura del nuevo gobierno». Así, auguró la derrota del PSOE y de Pedro Sánchez, cuya mejor opción, añadió, es «solo bloquear el gobierno de Núñez Feijóo, que no pueda gobernar aunque gane claramente las elecciones».

Maroto pidió que todos los que quieran el cambio voten al PP «para que no haya bloqueos ni más líos en una investidura», apeló a ese voto útil y subrayó que las Illes Balears «van a ser definitivas en ese cambio político». Según Maroto, la dirección nacional del partido tiene puestas «expectativas enormes» en las Islas dados los resultados de las elecciones autonómicas y municipales.

Preguntado sobre si el partido aspira a captar ese voto útil proveniente de los simpatizantes de Vox, Javier Maroto no mencionó directamente a los de Santiago Abascal. El ‘popular’ declaró que «nuestra expectativa, ante la situación que vive nuestro país, es que primero vote todo el mundo que pueda, cuando Sánchez hace que votar no sea fácil, está poniendo una traba a la democracia», dijo. Y añadió que no solo esperan el voto de todos los que apoyaron al PP el 28-M, sino que «hacemos un llamamiento adicional a la concentración del voto, a muchas personas que honestamente se sienten de izquierdas o socialistas, pero no se sienten sanchistas y muchos están pensando en quedarse en casa y abstenerse, les pido un voto de confianza a Núñez Feijóo, que sea un voto de confianza con muchísima exigencia detrás durante los próximos cuatro años». En relación a votantes de otras formaciones, afirmó que «si de verdad comparten con el PP el cambio, que no voten a intermediarios, sino al candidato que tiene que sacar una mayoría clara y abrumadora, indiscutible, y que no deje espacio para el lío y el bloqueo al día siguiente».

Después de hacer campaña en Pontevedra y Burgos, Maroto llegó este miércoles a Menorca para apoyar a los candidatos menorquines al Senado, Tóbal Marqués, y al Congreso, Joan Mesquida. Participó en un encuentro en Maó al que acudió la presidenta del PP en Menorca, Coia Sugrañes, el conseller del Mar del Govern, Juan Manuel Lafuente, y otros cargos y afiliados del partido, todos ellos con las buenas sensaciones que dejó el debate ‘cara a cara’ televisivo entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.