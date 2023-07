El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este jueves de que no pueden ser «cicateros» al destinar recursos para garantizar el voto por correo porque se trata de que «no se quede un solo voto en una cartería» y ha recalcado que el PP no está hablando de «pucherazo» sino que está recogiendo las quejas de los sindicatos denunciando que la plantilla es «insuficiente».

Por eso, ha pedido de nuevo a los carteros que trabajen «mañana y tarde» para que esos votos lleguen a los domicilios de la gente. «Aquí nadie habla de pucherazo. Aquí de lo que se habla es de las manifestaciones de CCOO y UGT, que saben lo que dicen, que ven el atasco que se está produciendo», ha declarado Feijóo, para añadir que no se ha «inventado» esta queja sino que se lo han dicho «muchos ciudadanos» por la calle y que incluso hay dos personas de su equipo que pidieron a finales de junio el voto por correo y no lo tienen.

En una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha indicado que se ha incrementado la plantilla de Correos pero los sindicatos dicen que es «insuficiente», por lo que ha pedido a los carteros que trabajen incluso fuera de su turno para que no quede «ningún voto en cartería».

Precisamente este jueves, el jefe del Ejecutivo y candidato del PSOE a las elecciones, Pedro Sánchez, ha garantizado que el proceso de las generales del próximo 23 de julio va a ser «limpio, como siempre», al tiempo que ha acusado a Feijóo de cuestionar el voto por correo para «embarrar el debate político» y crear «desafección» para que los ciudadanos no voten.

Feijóo, que durante el Gobierno de Aznar estuvo al frente de Correos, ha indicado que Correos es una «empresa muy sólida» con gente con una «profesionalidad indiscutible». «Son personas que conocen muy bien las calles e incluso edificios que no están muy bien señalizados, son capaces de llegar a ellos, ha apostillado. De hecho, ha recordado que cuando él estaba al frente de Correos y tenían la campaña de Navidad o elecciones autonómicas en una comunidad, llevaban a cabo «un incremento enorme de personal para distribuir y para clasificar».

Sin embargo, ha explicado que estas semanas se ha visto que ha habido una «enorme discusión» entre los sindicatos porque «querían 14.000 personas de refuerzo para repartir dos millones y medio de objetos postales» que, en este caso, «no es un paquete» sino «un derecho» que es «sagrado» y tiene «prioridad uno». «Y por consiguiente teníamos que tener previsto una contratación de personal desde hace tiempo. Y personal adiestrado», ha agregado, ante la «enorme complejidad» que a su entender puede llegar a entrañar el reparto en algunas calles.

Sindicatos de Correos

Feijóo ha confesado que él conoce «a los sindicatos de Correos», que es «gente muy seria» y que «se juegan la reputación de la compañía». «Imagínese usted que tenemos un problema en Correos, esto salta a cualquier país del mundo, que ha habido un problema de cien mil, doscientos mil, trescientos mil personas, a las que no le ha llegado el voto en el momento en que tenían que votar...», ha enfatizado. Por eso, ha insistido en que no pueden «ser cicateros con ningún recurso que fuere necesario para que no se quede un solo voto en una cartería», reclamando a los carteros que «trabajen mañana y tarde» para que los votos que dependen de su cartería «lleguen a los domicilios».

Se trata, ha proseguido, de que «no haya ningún problema en una empresa que es muy sólida, muy seria y con prestigio». Feijóo ha indicado que espera que no se cree «un problema» en España como consecuencia de lo que están denunciando los sindicatos, bien sea por la «falta de previsión» del presidente a la compañía, del director de logística o de los «tres o cuatro directivos que toman estas decisiones».

Dicho esto, ha subrayado que no habla de «pucherazo» sino que se ha hecho eco de las manifestaciones de los sindicatos asegurando que la plantilla es «insuficiente» ante el «atasco» que se está produciendo con el voto por correo. «Lo cierto es que le pido a los carteros que si tienen que trabajar en turno de tarde, aunque hayan finalizado su turno de mañana, que no dejen ningún voto en cartería», ha demandado de nuevo.

Impugnar el resultado

Al ser preguntado si el PP estaría en disposición de impugnar el resultado electoral o de denunciar lo acaecido el día 23 de julio si eso fuera una situación general, Feijóo ha dicho que el PP no quiere «contemplar ese escenario» porque sería de una «enorme trascendencia política y jurídica».

Dicho esto, ha reiterado que lo que está pidiendo su partido desde este jueves es que los carteros, por responsabilidad «personal» y «profesionalidad», trabajen «por encima del horario», con independencia de que no estén autorizados desde el punto de vista retributivo y no tengan el «compromiso de cobrar esas horas».

De hecho, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha recalcado que «no hay ningún problema para pagar esas horas» extraordinarias a personal de Correos porque «no puede quedar no pueden quedar votos en las carterías».

«Eso no puede ocurrir. Espero, insisto, que nos pongamos todos a trabajar para que esto no dé lugar a una situación que yo no quiero ni pensar y es que pueda haber pues un conjunto de personas que no hayan podido votar, porque no le ha llegado la papeleta. Eso, insisto, España no puede meterse en esta senda porque los españoles y Correos está preparado para cumplir sus obligaciones», ha finalizado.