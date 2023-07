Es falso que el nuevo alcalde de Girona se haya subido el sueldo 'saltándose el código ético de la CUP'

Se ha viralizado un tuit que afirma que el nuevo alcalde de Girona por la candidatura de Guanyem Girona, Lluc Salellas, se ha aumentado el sueldo saltándose el código ético de la CUP.

Es FALSO. El sueldo de Lluc Salellas será de 60.000 euros brutos anuales, 14.000 euros menos que los 74.000 que el Ayuntamiento tenía asignados durante la anterior legislatura en el cargo de alcalde, según explica a Verificat el gabinete de prensa del gobierno municipal. Además, Salellas se rige por el código ético de Guanyem Girona (no por el de la CUP) y el Ayuntamiento asegura que donará parte de su sueldo por cumplir con sus obligaciones del partido, no cobrar un salario público superior a los 45.360 euros brutos anuales.

FALSO | "El alcalde de Girona, Lluc Salellas, se aumenta el sueldo saltándose el código ético de la CUP"

El salario fijado para el alcalde de Girona era hasta ahora de 70.765 euros, de acuerdo con las retribuciones aprobadas por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento el 9 de julio de 2019. Los 74.000 euros a los que hace referencia el departamento de prensa del consistorio son la suma de esa cantidad más «las subidas anuales que tienen los sueldos municipales en 2022».

Salellas, que tendrá dedicación exclusiva como alcalde y, por tanto, su salario provendrá únicamente del Ayuntamiento de Girona, lo ha rebajado hasta los 60.000 euros, tal y como figura en la propuesta que presentó al pleno de la corporación municipal. Su predecesora, la ex alcaldesa Marta Madrenas, renunció a su sueldo como alcaldesa porque cobraba un salario en calidad de diputada del Parlament de Catalunya, aunque también percibía una remuneración por parte del consistorio.

Lluc Salellas se rige por el código de Guanyem Girona y donará parte de su sueldo

Aunque el tuit viral haga referencia al «código ético de la CUP», el alcalde de Girona se rige por el Código ético de Guanyem Girona, la candidatura con la que se presentó a las elecciones municipales del 28 de mayo. En este caso, la obligación es que los concejales «que se dediquen de forma parcial o exclusiva a la labor institucional» recibirán «un sueldo equivalente como máximo a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional en caso de estar en el gobierno».

El salario mínimo interprofesional actual es de 15.120 euros brutos anuales, de manera que el sueldo de Lluc Salellas no puede superar los 45.360 euros brutos anuales. El gabinete de prensa del ayuntamiento señala que «todo lo que supere esta cantidad se donará» a varias organizaciones, aunque todavía no han decidido a cuáles. «Después, el alcalde, como militante también hará un donativo particular al partido», añaden.

Cuando el sueldo de un cargo de Guanyem Girona supera la cantidad que establece su código ético, destinan todo lo que esté por encima del tope «a causas políticas o sociales», tal y como se recoge en Nació Digital y SER Catalunya. Esta es una práctica que también está presente en otras formaciones que tienen limitaciones de sueldos en sus códigos éticos.

La anterior alcaldesa renunció al sueldo y cobraba el de diputada

La alcaldesa de la ciudad hasta las últimas elecciones municipales, Marta Madrenas, compatibilizaba su cargo de edil con el de diputada en el Parlament de Catalunya. Sin embargo, como por ley no se pueden tener dos sueldos, renunció a su sueldo como alcaldesa y únicamente percibía su salario como diputada, «unos 80.000 euros aproximadamente», según detalla el gabinete de prensa del consistorio.

Ahora bien, «cuando un cargo electo no está asalariado por el Ayuntamiento recibe dinero en concepto de indemnizaciones por asistencia a plenos y comisiones informativas», una cantidad que, en el caso de Marta Madrenas, era de 38.903 euros, tal y como recoge el sistema de Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA) del Ministerio de Hacienda.

Por tanto, «se puede decir que el salario de Marta Madrenas en el Ayuntamiento era de cero euros, aunque ingresaba aproximadamente 40.000 euros en otros conceptos», describe el gabinete de prensa del consistorio. Es en esta cantidad «en concepto de indemnizaciones» en la que el tuit viral se ha basado incorrectamente para afirmar que Lluc Salellas se ha subido el sueldo de alcalde.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.