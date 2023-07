¿Qué opinan los jóvenes sobre las propuestas de Sumar?

Cuenta atrás para el 23J. El color del nuevo gobierno que salga de las urnas aún no está decidido y los partidos apuran mítines y anuncios electorales en busca de los votos indecisos. Uno de los colectivos por excelencia con mayor facilidad de redirección del voto son los jóvenes, en especial, aquellos llamados por primera vez a unas generales. Hacia este nicho se ha dirigido desde el principio de la campaña la nueva formación de Yolanda Díaz, Sumar, con propuestas como la de otorgar una llamada «herencia universal» a quienes cumplan 23 años, para desarrollar un proyecto vital (ya sea financiar estudios, una empresa o independizarse). Ultima Hora ha salido a la calle a pulsar la percepción de las nuevas generaciones acerca del programa electoral de la escisión de Podemos, en la que será la primera vez que pase por las urnas: ¿Les convence a los jóvenes sus propuestas?

El colectivo encara el 23J dividido entre la polarización ideológica y el escepticismo político. Entre los transeúntes, encontramos desde nuevos electores defensores acérrimos de sus ideales, como otros que aún no tienen claro el sentido de su voto y mantienen serias dudas sobre la eficacia de las acciones políticas. «PSOE y Sumar son partidos que se enfocan más en los jóvenes, que no la derecha. Además, tenemos que ser conscientes que la derecha y la extrema derecha están creciendo y si llegan al gobierno pretenden quitar un montón de derechos básicos. Personalmente, no quiero que eso ocurra, ni por lo que me repercute a mí, como joven y como mujer, ni en por la gente que me rodea». Así de contundente y decidida se muestra a sus 20 años Ana Fernández, quien valora positivamente las propuestas electorales de Sumar, como la subida del salario mínimo o la gratuidad de estudios universitarios. Sin embargo, anuncia, votará a Pedro Sánchez, al plantearse estas elecciones como un plebiscito entre el de momento presidente del Gobierno y su principal rival, Núñez Feijóo.

Otra de las que tiene decidido su voto es Daniela Romero, quien cree que el programa de Sumar le puede beneficiar mucho, en lo personal y a todos los jóvenes en general: «Tengo 19 años, pero ya me estoy planteando emanciparme y es imposible con los alquileres que hay. Muchas veces se dice que los jóvenes de ahora no hacemos nada y nos quedamos en casa de los padres, pero es que no podemos empezar nuestra vida como adultos sin acceder a una vivienda, con sueldos precarios y un nivel de vida cada día más caro».

Mitin de Yolanda Díaz este lunes en Palma. Foto: EFE/Cati Cladera.

«Lo de subir el salario mínimo o la herencia universal me parece genial, pero la cosa es que lo hagan. No veo realista llevar a la práctica todo lo que dicen que quieren hacer», critica la mallorquina Paula Pérez, estudiante de Relaciones Internacionales de 20 años. Encara sus primeras elecciones generales con escepticismo y, al contrario que Ana, con indecisión. A falta de menos de diez días, aún no tiene claro ni el partido ni el sentido de su voto, «pero tengo claro que tengo que votar», defiende. Más crítico con la formación de Yolanda Díaz se muestra Javi Tugores, estudiante de Derecho de 21 años: «Sumar al final viene a ser como Podemos y personalmente no me convence. Creo que han demostrado una incapacidad para gobernar, con errores más que conocidos como la ley del solo sí o la ley trans. Sinceramente, veo que la izquierda se basa en promesas populistas. Nos vendrá bien un cambio de gobierno después de ocho años y que aporte un poco más de estabilidad», argumenta.

También crítica con Sumar se muestra Amanda Rodríguez, estudiante de Diseño de Interiores. No le convencen anuncios, a su parecer, «grandilocuentes y poco reflexionados». La reciente creación del partido tampoco le suscita confianza y pone en duda su solidez estructural: «Mi pregunta es: ¿quién hay aparte de Yolanda Díaz detrás de Sumar?». Pese a su juventud, se muestra escéptica y desencantada con la vida política y aún no sabe si irá a votar el domingo 23 de julio: «Creo que, votemos lo que votemos, los problemas seguirán ahí. [Los políticos] nunca solucionan nada, todo lo contrario», critica.