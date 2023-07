Turistas españoles que veranean en Fornells forman largas colas en la oficina de Correos de Fornells, para poder votar de forma anticipada. El problema es que esta servicio solo está abierto de las 13.30 a las 14 horas, de lunes a viernes. Correos está ampliando los horarios en la mayoría de puntos, para poder atender el gran incremento de peticiones para votar por correo. Sin embargo, no ha previsto un servicio especial en Fornells, como zona turística que multiplica su población en verano, y que está todavía más justificado por la celebración de sus fiestas patronales el mismo día de las elecciones. Algunos veraneantes temen que haya personas que no puedan ejercer su derecho a votar, a no ser que se desplacen a otro municipio.

Ampliación de servicios Este jueves fue el último día para solicitar el voto por correo. Para atender las peticiones, Correos amplió el horario de trece oficinas de Balears, entre ellas las de Maó y Ciutadella, que abrieron a las 8.30 y se cerraron a las 22 horas. Los sobres con los votos se pueden depositar en las oficinas hasta el jueves, día 20, en el horario habitual de cada una de ellas. Correos informó este jueves que este sábado todas sus oficinas estarán abiertas de las 9 a las 14 horas y el domingo también las tres principales de las Islas, entre ellas la de Maó con ese mismo horario. Este sábado se realizará un reparto extraordinario para los que han solicitado el voto y no han recibido todavía la documentación. La avalancha de peticiones para votar por correo ha hecho que Correos haya formalizado 20.240 contrataciones de refuerzo en todo el territorio nacional. Se ha habilitado una ventanilla específica en cada oficina para poder entregar los votos con los sobres, para lo que hace falta presentar el DNI.