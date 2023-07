No, Yolanda Díaz no ha anunciado la 'herencia universal' de 20.000€ para 'menas e inmigrantes ilegales' y no ha dicho 'ellos también cuentan'

«Yolanda Díaz ANUNCIA que la Herencia Universal de 20.000€ para los Jóvenes se podrá dar a Inmigrantes Ilegales y MENAS» (sic). La cuenta desinformadora El Puntual 24H (@Puntual24H) publicó esa información en un tuit en el que, además, le atribuyen a Díaz la frase «Ellos también CUENTAN». Sin embargo, no hay registro de que la actual vicepresidenta segunda del Gobierno, y candidata a presidirlo por la coalición Sumar, haya dicho esa frase. Tampoco se especifica en el programa electoral de su formación política la elegibilidad de personas que no cuenten con la ciudadanía española para recibir la prestación propuesta.

Maldita.es ha consultado al equipo de prensa de Sumar sobre los criterios de elegibilidad para recibir la prestación en caso de que la propuesta llegara a materializarse. La respuesta ha sido que «como con cualquier prestación, hace falta algún documento acreditativo, legal, de ciudadanía en España».

Yolanda Díaz presentó su propuesta de herencia universal, pero no se ha referido a «inmigrantes ilegales» ni «MENAS»

El sábado 1 de julio, en una entrevista en El Mundo, Díaz explicó que dentro de su programa electoral se incluiría la creación de una herencia universal de 20.000 euros para «los jóvenes de 18 años», sin mencionar en ningún momento a menores extranjeros no acompañados ni a personas inmigrantes en situación irregular.

En los días sucesivos desarrolló la idea en distintas entrevistas, eventos electorales y en este hilo de Twitter. De nuevo, ninguna mención a menores extranjeros no acompañados ni a personas inmigrantes en situación irregular.

El portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun, explicó que la prestación podría destinarse para emprendeduría empresarial o para formación, y que entre los 18 y los 23 años, aquellos que fueren elegibles, recibirán un acompañamiento administrativo para gestionar su uso. Los menores extranjeros no acompañados, o «menas» por sus siglas, a los que se refiere el contenido que se difunde, no entrarían en estos requisitos ya que tienen menos de 18 años.

Sin embargo, no hay rastro de que Yolanda Díaz haya dicho que su propuesta se vaya a poder dar a personas inmigrantes en situación irregular o a menores extranjeros no acompañados.

En el programa electoral que presentó Sumar el 6 de julio, disponible en su página web, no se hace referencia a la elegibilidad, o no, de jóvenes en edad de recibir la herencia universal propuesta, pero que no tienen una situación migratoria regularizada en el país. Además, las personas identificadas como menores extranjeros no acompañados son, efectivamente, menores de edad, con lo que se descartarían.

El Puntual 24H es una cuenta desinformadora recurrente

No es el primer tuit desinformador de El Puntual 24H. De hecho, en Maldita.es tenemos un recopilatorio de más de 30 bulos y desinformaciones difundidas por tal cuenta.

Por lo tanto, es un bulo que Yolanda Díaz haya dicho que su propuesta de una prestación de herencia universal vaya destinada a «inmigrantes ilegales y menas», no hay registro de que se haya pronunciado en ese sentido. Por otro lado, en el programa electoral de su formación política no menciona ningún criterio de elegibilidad distinto de la edad y Sumar asegura que se exigirá la ciudadanía «legal» en España.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.