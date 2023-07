El candidato al Congreso por Sumar Més, Vicenç Vidal, ha compartido unos momentos electorales con el integrante de la lista a la Cámara baja por la circunscripción de Madrid, Íñigo Errejón. El fundador de Podemos y de Más País aparece en este documento de campaña de la plataforma de Yolanda Díaz con un vaso de piña y hablando en catalán.

En concreto Més per Mallorca, partido integrado en la plataforma Sumar de cara a las elecciones generales del 23J, ha compartido un documento en el que explican «qué nos jugamos» en estos comicios.

En una mesa de bar Vidal, con una botella de agua sin gas enfrente, manifiesta que «en estas elecciones nos jugamos mucho. Tener un gobierno de izquierdas, que transforme, real, de políticas verdes, progresistas y lo más importante: que defienda las Islas Baleares».

Por su parte Errejón, con un vaso de la popular bebida tradicional mallorquina a su alcance, afirma que «en estas elecciones hay básicamente tres propuestas, solo tres propuestas encima de la mesa. La primera es volver cincuenta años atrás, que es la propuesta de Abascal y de Feijóo, cosa que no dejaremos que suceda; la segunda es quedarnos tal y como estamos, cosa que no nos basta, no es suficiente; y la tercera es ir más allá en los derechos de las mayorías, en los derechos sociales, ir más allá en la democratización del estado e ir más allá en la transición ecológica».

Què ens hi jugam a les eleccions del pròxim #23J?



Vicenç Vidal i Íñigo Errejón t'ho expliquen.#PerViureMillor @ierrejon @vidalmatas14 pic.twitter.com/1FdihQHT6O — MÉS per Mallorca (@MESperMallorca) July 14, 2023

«Esta es básicamente en las Islas Sumar Més» ratifica Errejón al final del vídeo electoral, en el que nuevamente hace gala del manejo de la lengua propia de Baleares. La cuestión lingüística moviliza aparentemente en este segmento del electorado, y de hecho Errejón ya estuvo en Mallorca con motivo de la celebración del Acampallengua. Además, la candidata a presidir el Gobierno por Sumar, Yolanda Díaz, reivindicó en su mítin en Palma que en nuestro país se hable gallego, catalán, euskera y «lo que nos dé la gana».