El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha compartido bromas y confidencias con los protagonistas del podcast 'La Pija y la Quinqui', como su preferencia por la música indie y su rechazo al reguetón, que de adolescente quería ser jugador de baloncesto o que echa de menos conducir. Sánchez se ha mostrado muy relajado y sonriente en esta entrevista, difundida este domingo pero que fue grabada antes del debate electoral del 10 de julio con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ha sido la entrevista más atípica de todas las que ha hecho hasta ahora por el tono desenfadado de este podcast, uno de los de más de moda en la actualidad y dirigido por dos jóvenes de 23 años, Carlos Peguer y María de los Ángeles Maturana, quienes invitaron a Sánchez al programa de fin de temporada a través de Twitter.

Sin ninguna pregunta relacionada con la actualidad política, la entrevista ha desvelado facetas de la vida personal de Sánchez, como por ejemplo sus gustos musicales. «No puedo con el reguetón», ha declarado el presidente, que ha confesado su admiración por cantantes como Rosalía y Taylor Swift, a las que considera unas «artistazas». Seguidor de la música indie y de artistas como Caroline Polachek o Bronquio, a Sánchez le gusta ir a festivales (el FIB es uno de sus favoritos) y elabora sus listas musicales a partir de descubrimientos en podcast como el de Radio 3. Reconoce que no conocía la existencia del podcast de 'La Pija y la Quinqui' y no ha querido desvelar con cuál de estos dos personajes se siente más identificado. «Nací y crecí en Aluche y Tetuán, son barrios populares de Madrid. No me veo pija ni pijo, tampoco quinqui, para mi generación tiene una connotación muy distinta», ha dicho.

este domingo fin de temporada con @sanchezcastejon pic.twitter.com/QGnsUF3Rr8 — La Pija y la Quinqui (@pijayquinqui) July 14, 2023

En cuanto a las series, ha recomendado 'La voz más alta' y ha comentado que en la actualidad está viendo 'No me gusta conducir', aunque ha señalado que en su caso es una actividad que le gusta «mucho» y que echa de menos. De adolescente quería ser jugador de baloncesto, pero no llegó a decir nunca que quisiera ser presidente de Gobierno, un trabajo que asegura que está «muy bien» porque permite «hacer cosas por tu país», pero en el que hay «mucha presión» y que no le deja apenas tiempo libre. En la entrevista, en la que ha comido pizza con los entrevistadores y les ha regalado una bolsa con objetos conmemorativos de la presidencia española de la Unión Europea, Sánchez ha bromeado con algunos de sus apodos mediáticos, como bizcochito o Perro Sánchez. "Hay un meme que me encanta. Más sabe Perro Sánchez por perro que por Sánchez«, ha añadido el presidente, que reconoce que otro apodo que »tiene gracia" es el de Falconetti, en alusión al avión Falcon.

Entre otras anécdotas, ha recordado que fue delegado de clase en el instituto durante un año porque nadie más quiso presentarse. Además, ha dicho que dejó de fumar hace «muchísimo tiempo» y que le costó «horrores», y que decidió «poner un poco de tierra» de por medio con el teléfono móvil y las redes sociales, donde denuncia que «hay mucho odio». Por otro lado, se ha declarado fan del actor Javier Bardem y del presentador Jorge Javier Vázquez, a quien considera «un tipo estupendo, muy inteligente y con mucho criterio» y que espera que vuelva a la televisión.