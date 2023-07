El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este sábado a las personas «centradas y moderadas» y a los socialistas «decepcionados» con la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que concentren el voto en el PP para repetir el «éxito» de Andalucía que llevó hace un año a Juanma Moreno a cosechar una holgada mayoría absoluta. Además, se ha dirigido a los votantes de Vox porque «la única papeleta que garantiza el cambio es la papeleta del PP» y se trata de que el PSOE de Sánchez no pueda «perturbar la democracia» e «imposibilitar la alternancia política».

«Si unimos el voto del cambio en toda España en una única papeleta habrá una mayoría. Y si concentramos el voto en el cambio, el cambio sale», ha proclamado Feijóo en un mitin en el Palacio de Congresos de Zaragoza, al que han asistido más de un millar de personas, según fuentes del partido. En el acto han tomado también la palabra el presidente del Partido Popular de Aragón, Jorge Azcón, y el candidato número uno al Congreso por Zaragoza, Pedro Navarro. Feijóo ha admitido que esta campaña de generales le recuerda a su primera campaña como presidente nacional en Andalucía en junio del año pasado cuando decían que «Juanma era un radical, que iba a pactar con todo lo peor del mundo y que Andalucía volvería al retroceso de los derechos». «Pero también recordamos lo que pasó y lo que pasó fue exactamente lo contrario a lo que decían y por eso ahora puede pasar exactamente lo contrario a lo que dicen», ha manifestado, criticando así la campaña de Pedro Sánchez agitando el miedo a un pacto de PP y Vox a nivel nacional.

Feijóo ha afirmado que están «en el camino de lograr un buen éxito electoral» pero aún no han conseguido «nada» porque deben ir a votar. «Si no queremos que todo siga exactamente igual, es posible. Si lo que queremos es cambio y nos unimos en las urnas, entonces es posible», ha manifestado. En esta recta final de campaña que se inicia, con el foco puesto en captar votantes indecisos, el líder del PP se ha dirigido también a las mujeres y ha recordado lo que ha ocurrido con la llamada ley del 'solo sí es sí'. «Si votamos, habrá un Gobierno competente y no hará leyes como la ley del sí es sí. Y después dicen que quieren el voto de las mujeres. ¿De qué mujeres? ¿De las mujeres que han sido atacadas por personas condenadas por violación que vuelven a estar en la calle? »¿De esas mujeres de las mujeres que han sido víctimas de abusos sexuales y que han visto a más de 1.100 condenados por abusos sexuales rebajada su pena por esta ley?«, ha enfatizado.

En materia de pactos, el presidente de los 'populares' ha criticado que el PSOE pueda pactar con »todos«, incluso si el PP gana las elecciones. A su entender, esto es »perturbar la democracia« e »imposibilitar la alternancia política«. »No podemos llegar a la conclusión de que mientras no gane el Partido Socialista el PP no puede hacer nada y aún perdiendo el Partido Socialista el PP tampoco puede hacer nada. Por eso yo llamo a esas personas centradas, a esas personas moderadas y esas personas que saben lo que cuesta llegar a fin de mes", ha exclamado.

Previamente, Azcón ha pedido a los cargos del PP explicar a la gente por qué hay que «unir» y «concentrar» el voto en el PP si de verdad quieren «derogar el sanchismo» y no tirar votos a la «basura». Además, ha recriminado a Sánchez que no vaya a viajar a Aragón en campaña y ha dicho que es porque «no se atreve». «Prefiere los platós a la calle», ha enfatizado. Por su parte, Pedro Navarro ha hecho hincapié en el «fracaso» del PSOE en Aragón tras los resultados del 28 de mayo, al tiempo que se ha preguntad de qué les ha servido tener una «ministra aragonesa» en el Gobierno, en alusión a Pilar Alegría, «si a Lambán no le cogían el teléfono».