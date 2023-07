El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha sido entrevistado este lunes en 'La hora de La 1'. En un momento, ha sido preguntado por sobre las pensiones. El líder popular ha afirmado que «el PP nunca ha dejado de reavalorizar las pensiones en función del IPC».

Una de las presentadoras del programa, la presentadora Silvia Intxaurrondo ha interrumpido a Feijóo: «No es correcto, señor Feijóo». Pero el popular ha insistido: «Es absolutamente correcto». «No, no lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni 2017», le ha replicado la periodista.

El candidato popular ha seguido y ha insistido en que decía la verdad y le obliga a rectificar si no es cierto: «No sé de donde saca usted esto. Le reitero: nosotros hemos revalorizado las pensiones en función del IPC. Y cuando era negativo o era cero, incluso las subimos un cuarto de punto. Revise usted los datos». «Mis datos son correctos: no lo hicieron en 2012, ni 2013 ni 2017», ha reafirmado la presentadora. Feijóo ha terminado: «Como hay hemeroteca, usted comprobará lo que le digo. Si estoy equivocado, le pido disculpas. Y si lo está usted, pero que lo digan en este programa. Le pido una rectificación en caso que esté en un error».

Feijóo matiza

Poco después el líder del PP ha matizado sus declaraciones en redes sociales. «El PP subió las pensiones cada año y el PSOE no», ha dicho en Twitter eludiendo la palabra inflación minutos después de que afirmara que «nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC».

«No me importa aclarar cualquier afirmación si ha sido inexacta, al contrario de Sánchez, cuya arrogancia nunca se lo permitiría. Seguimos esperando a que desmienta todas sus mentiras en el debate, como la de que el PSOE no congeló las pensiones», ha insistido.

Las declaraciones de Feijóo han provocado una cascada de críticas de ministros y dirigentes socialistas. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido al líder del PP que «pida disculpas por volver a mentir» y la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha recordado que «en tres de los seis años del Gobierno de Rajoy las pensiones crecieron por debajo del IPC».

También la ministra de Educación, Pilar Alegría, el presidente del Senado, Ander Gil, y el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, han recriminado la «campaña de mentiras» de Feijóo y mientras Gil ha dicho que «dejaron a los pensionistas temblando», López ha acusado a los populares de «hacer más pobres a los pensionistas» cuando gobiernan.

La reforma de las pensiones del PP en 2013

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013 una reforma de las pensiones en las que dejaban de revalorizarse según el IPC para vincularlas a la situación financiera de la Seguridad Social con un nuevo índice de subida que como mínimo era del 0,25 %.De esta manera, mientras la Seguridad Social estuviera en déficit las pensiones solo subían anualmente ese mínimo del 0,25 %.

Durante algunos años como 2016 y 2017 la inflación fue mayor que la subida de ese cuarto de punto, por lo que las pensiones perdieron poder adquisitivo.

Sin embargo, en 2014 y en 2015 los pensionistas se beneficiaron de ese modelo de subida ya que la inflación se situó por debajo del 0,25 %.

Finalmente en 2018, el Pacto de Toledo en el Congreso, con el apoyo del PP y con casi unanimidad recomendó eliminar aquel índice de revalorización para volver a ligarlo al IPC.EFE