No es lo mismo hacer campaña desde el Govern que hacerla desde la oposición. Lo comprobó hace unas semanas la entonces opositora Marga Prohens, que cada día veía a su rival Francina Armengol funcionando sin llegar a estar en funciones anunciando medidas que, en algunos casos, merecieron un reproche de la Junta Electoral. Con razón.

La ley es muy estricta, pero debe cumplirse y no permite que se use el Govern para tener ventajismo electoral. Pero, mira por dónde, a Pedro Sánchez se le ocurre adelantar unas elecciones para evitar que su previsible caída sea catastrófica y resulta que ahora es Prohens quien está en el Govern en medio de una campaña electoral que a ella no le afecta en absoluto porque son elecciones generales, no autonómicas. Así que Prohens hace lo que hizo Armengol y hoy anuncia la supresión del impuesto de sucesiones.

Puede hacerlo sin reproche de la Junta Electoral porque este Govern, a diferencia del de Armengol, no se presenta a las elecciones. Pero sí se ha dado prisa la presidenta en aprobar una medida que debía llegar en los cien primeros. No cabe duda: a la hora de hacer campaña, se está mucho mejor en el Govern que en la oposición.