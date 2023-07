Las verificaciones del debate electoral de TV3 y Catalunya Ràdio

Ayer, TV3 y Catalunya Ràdio organizaron, a cinco días de las elecciones generales del 23 de julio, un nuevo debate entre los cabezas de lista en el Congreso por Barcelona en el que participaron Gabriel Rufián (ERC), Meritxell Batet (PSC), Aina Vidal (Sumar-ECP), Miriam Nogueras (Juntos), Roger Montañola (PDeCAT-Espai CiU), Nacho Martín Blanco (PP), Albert Botran (CUP) y Juan José Aizcorbe (Vox). A continuación, podéis leer todas las verificaciones que hizo el equipo de fact-checking de Verificat.

ENGAÑOSO | "De las pensiones, de cómo hemos sido capaces de revalorizarlas de acuerdo con el IPC. No lo ha hecho el PP nunca" Meritxell Batet (PSC)

La candidata del PSC, Meritxell Batet, ha asegurado que en esta legislatura han revalorizado las pensiones de acuerdo con el IPC, algo que el PP no ha hecho «nunca".

Es ENGAÑOSO. Durante la legislatura de Mariano Rajoy, entre 2012 y 2018, el ejecutivo aumentó las pensiones por encima de la inflación en tres años (2014, 2015 y 2016). En este período se produjo una situación en la que una inflación negativa coincidió con una revalorización del aumento de las pensiones en el 0,25%. En 2018 los presupuestos del PP sí incorporaron una subida de las pensiones de acuerdo con el IPC. Fue la condición que puso el PNV para votar a favor de los presupuestos.

Es cierto que este año el Gobierno de España ha aumentado las pensiones por encima de la inflación en los primeros seis meses y que también lo hizo en 2019 y 2020. En cambio, en los años 2021 y 2022 el aumento fue inferior al del IPC de manera que los pensionistas perdieron poder adquisitivo.

ENGAÑOSO | "No se defiende Cataluña provocando una fuga de más de 7.000 empresas que siguen marchando [...], han sacado de Cataluña su sede social" Nacho Martín Blanco (PP) FALSO | "No mienta, no se ha marchado ni una empresa" Miriam Nogueras (Junts)

El candidato del Partido Popular, Nacho Martín Blanco, ha dicho que "7.000 empresas" se marcharon de Cataluña por culpa del procés. Miriam Nogueras, cabeza de lista de Junts, le ha acusado de mentir y ha asegurado que "no se ha marchado ni una empresa".

La cifra que da el popular es ENGAÑOSA porque además de las 7.007 que sacaron su sede social de Cataluña entre 2017 y 2020, también llegaron 2.509 procedentes de otras comunidades autónomas, según comprobó Verificat en 2021. Lo que dice Nogueras es FALSO porque el saldo sí fue negativo (-4.498).

En 2022, trasladaron la sede social fuera de Cataluña 811 empresas y llegaron 630 de otras comunidades, es decir, también se produjo un saldo negativo (-181), según consta en las notas de prensa trimestrales del Colegio de Registradores (1T, 2T, 3T, 4T).

TE LO EXPLICAMOS | "La inmigración ha traído problemas de seguridad" Juan José Aizcorbe (Vox)

El candidato de Vox, Juan José Aizcorbe, ha afirmado que la inmigración "ha traído problemas de seguridad", pero no existe una relación causal entre la inmigración y la delincuencia. Te lo explicamos.

Es cierto que los extranjeros están sobrerrepresentados en las estadísticas de detenidos y condenas. En 2021 el 47% de los detenidos y el 38% de los condenados tenían nacionalidad extranjera, según datos del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Estadística, mientras representaban el 16,1% de la población, de acuerdo con datos del padrón.

No obstante, correlación no implica causalidad. Un hecho que demuestra que esta relación no es causal es que desde el año 2000 la tasa de criminalidad se ha reducido, mientras que el número de extranjeros se ha multiplicado por 7.

Como han explicado los Mossos d'Esquadra en más de una ocasión A Verificat y también demuestra la evidencia empírica recogida por el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, la delincuencia es "multifactorial". El origen de una persona no influye en la potencialidad de cometer un delito. De hecho, una revisión de investigaciones publicadas durante dos décadas concluye que cuando hay una asociación entre migración y delincuencia, esta es negativa: a más inmigración, menos delincuencia.

Las condiciones socioeconómicas explican mejor que la procedencia la delincuencia, es decir, "la probabilidad de que un inmigrante con buenas oportunidades laborales sea delincuente no es mayor que la de un nativo en las mismas condiciones", señalaba un estudio de 2019.

ENGAÑOSO | "Hemos aumentado la inversión en educación un 250%" Meritxell Batet (PSC)

Meritxell Batet (PSC) ha afirmado que el Gobierno de España ha "aumentado la inversión en educación un 250%". Es ENGAÑOSO. El presupuesto en educación ha pasado de 2.582 millones de euros en 2018, el último año en que gobernó Mariano Rajoy hasta que perdió la moción de censura en junio, a 5.355 millones en 2023. Por lo tanto, el presupuesto se ha incrementado 107%, es decir, se ha duplicado.

Así consta en las estadísticas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Si hubiera aumentado un 250%, como dice la candidata socialista, actualmente el presupuesto sería de 9.037 millones, unos 3.700 millones más que el actual.

TE LO EXPLICAMOS | Interpelando al PSC: "Tumban decretos del Parlamento de Cataluña en contra de la sequía" Gabriel Rufián (Vox)

Gabriel Rufián, candidato de Esquerra Republicana (ERC), ha señalado que el PSC ha tumbado "decretos del parlamento de Cataluña en contra de la sequía", pese a que el PSC votó a favor de la reciente Ley de la Sequía. Te lo explicamos.

Una búsqueda de Verificat no ha encontrado ningún registro en el Tribunal Constitucional o en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que se indique que el PSOE o el PSC hayan presentado un recurso de inconstitucionalidad respecto de la Ley 9/2023, de 19 de mayo, de medidas extraordinarias y urgentes para afrontar la situación de sequía excepcional en Cataluña.

La primera referencia a una disputa entre el gobierno central y el catalán con razón de esta ley es una noticia del diario Ara, en la que el medio aseguraba que el gobierno español había iniciado un proceso de impugnación de la ley, del que la Generalitat ya había recibido notificación. El diario apuntaba que los puntos de conflicto son los párrafos que quieren facilitar las contrataciones por la vía "de emergencia" las obras para combatir la sequía. Esta vía permite a las administraciones públicas hacer contratos discrecionales, es decir, saltándose los concursos públicos.

El Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural emitió el lunes una nota de prensa en la que ponía el foco en este apartado. Para el consejero David Mascort, la "situación de emergencia es objetivamente contrastable" aunque, apunta, "el Estado mantiene que la situación no es urgente y que no es necesaria esta medida" de excepcionalidad.

Sea como fuere, el proceso de impugnación no tiene por qué acabar en un recurso de inconstitucionalidad que tumbe la ley catalana, como asegura el candidato de ERC. Según el Ara, en 2022 se presentaron ante el Tribunal Constitucional 22 procesos de impugnación, y solo dos de ellos acabaron con recurso. En los 20 restantes se llegó a un acuerdo entre administraciones.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es , una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.