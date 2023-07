Datos, preguntas y desinformaciones sobre los votos por correo que no se han entregado

«Correos no entrega la documentación para el voto a casi medio millón de ciudadanos que lo han solicitado». «De repente han desaparecido MEDIO MILLÓN DE VOTOS....». «Pinocho, que vas a hacer con los 450.000 personas que no pueden votar, por un problema en correos». Estos mensajes alertan de que casi medio millón de votos por correo o no se han entregado, o han «desaparecido», o esas personas no podrán votar. Correos ha recibido 2,6 millones de solicitudes de voto por correspondencia para estas elecciones generales. Correos comunicó que 450.607 personas no fueron localizadas por el cartero y tienen un aviso para que recojan la documentación electoral en la oficina.

El cartero hace dos intentos de entrega y, si no es posible entregarlo en mano, deja un aviso en el buzón. Los votantes que tengan un aviso en el buzón pueden recoger las papeletas en la oficina de Correos que les indique. Independientemente de que hayan recibido la documentación electoral en mano o tengan que recogerla en la oficina de Correos, los electores pueden depositar su voto por correo hasta el jueves 20 de julio en cualquier oficina de Correos.

¿450.000 personas no podrán votar por no haber recibido la documentación?

«Pinocho, que vas a hacer con los 450.000 personas que no pueden votar, por un problema en correos ..Pucherazo,ya se te ve sinvergüenzas». El Independiente publicó una primera versión de este artículo que decía: «Casi 500.000 españoles no podrán votar por correo tras no ser localizados». Estos mensajes dicen que esas personas que no han recibido las papeletas en persona por parte del cartero no pueden votar.

Correos ha comunicado que, a 17 de julio, ha puesto a disposición de los votantes 2.575.597 de papeletas del total de solicitudes recibidas (2.622.808). De estas, 2.124.990 han sido entregadas directamente al votante a través del cartero, mientras que 450.607 están en las oficinas. Estas personas pueden recoger la documentación electoral en la oficina que le indique el aviso que el cartero haya dejado en el buzón.

Independientemente de que hayan recibido las papeletas en mano o tengan que recogerla en la oficina, los votantes pueden depositar su voto en cualquier oficina de Correos hasta el jueves 20 de julio. Las personas que estén de viaje deberán tener en cuenta este plazo para ejercer su voto. El 13 de julio Correos respondió a Maldita.es que no existe un plazo legal límite para solicitar que reenvíen el voto por correo a otra dirección. «No hay un plazo legal límite, pero se recomienda que se solicite con un plazo razonable para que Correos tenga tiempo material de reenviar la documentación a otra dirección o a otra oficina de Correos», señala Correos a Maldita.es.

Toda persona que haya solicitado el voto por correo no podrá votar el día de las elecciones en la urna.

La narrativa desinformadora de que Correos no entrega la documentación y esto es pucherazo

«Correos no entrega la documentación para el voto a casi medio millón de ciudadanos que lo han solicitado. El 23J es el mejor plan de Sánchez». Circulan mensajes por redes sociales que advierten de que Correos no ha entregado la documentación electoral de casi medio millón de personas.

La realidad: Correos ha explicado que no ha podido localizar a 450.607 personas tras hacer los carteros dos intentos. Estas personas podrán recoger las papeletas en la oficina de Correos que le indique el aviso del buzón y depositar el voto hasta el jueves 20 de julio.

La narrativa desinformadora de que han desaparecido medio millón de votos por correo

«Las notificaciones de Correos están fallando más que una Escopeta de Feria por el pucherazo "SOFT" que ha organizado Pedro Sánchez con su colega al frente de Correos. De repente han desaparecido MEDIO MILLÓN DE VOTOS....». Otros mensajes directamente advierten de que han desaparecido esas 450.000 papeletas.

La realidad: Las papeletas no entregadas en mano por el cartero pueden ser recogidas en la oficina de Correos que indique el aviso del buzón. No han desaparecido.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es , una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.