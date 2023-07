No hay pruebas de que un imán llamado Hufhas Al Hirahz haya animado a «debilitar España»

Circula por redes sociales un supuesto comunicado de un imán llamado Hukfhas Al Hirazh en el que anima a «debilitar España» para después «penetrar» en Europa, puesto que España «es el país más débil de la Unión Europea». El texto va acompañado de una foto donde se pueden distinguir principalmente dos hombres y una flecha roja señala a uno de ellos, indicando que se trata del supuesto imán de las declaraciones. No obstante, no hay registro de la existencia de un imán llamado Hukfhas Al Hirazh ni de un presunto comunicado con dichas declaraciones. Según hemos podido comprobar, el hombre de la imagen es Maulana Tahir Wagid Hosain, un imán de Países Bajos, pero no hay ninguna prueba de que haya pronunciado las palabras que se citan en el mensaje.

«Debilitando a España debilitaremos a Europa», comienza el comunicado. «Los españoles son muy dados a la holgazanería y se entregan a todo vicio con prontitud», continúa. A lo largo del mensaje, se destaca que en España ya no se sienten «ánimos patriotas» y que es un país más débil puesto que el hombre se droga y la mujer joven «se entrega con facilidad» o incluso se refiere a ella como «hembra española fornicadora». Toda esta «enfermedad moral» supone un «campo propicio» para los intereses que supuestamente defiende el imán Hukfhas Al Hirahz.

Este supuesto comunicado se registró por primera vez en redes sociales en 2010, pero en el último mes ha vuelto a hacerse viral en Facebook en el contexto de las elecciones del 23 de julio. «Gracias al gobierno socialcomunista progresista que tenemos, mirad ya lo que prueba esta gentuza, imaginaros si no les paramos los pies», decía uno de los usuarios compartiendo el texto. «Mientras los chavales de aquí solo se quejan y no van a la mili los de los países árabes se preparan para invadirnos, sobre todo por la educación y el fanatismo de su religión», añade otro.

Sin embargo, el nombre de Hukfhas Al Hirazh no arroja ningún resultado en Google más allá del supuesto comunicado sobre debilitar España, por lo que no se puede confirmar que el presunto imán sea real. Mediante búsqueda inversa de imágenes, Newtral.es ha reconocido al hombre que acompaña al mensaje, y se trata de un imán de Países Bajos llamado Maulana Tahir Wagid Hosain. No obstante, no hay constancia de que haya dicho las declaraciones virales.

El imán de la foto del comunicado se llama en realidad Tahir Wagid Hosain y no hay constancia de que quiera debilitar España

Una búsqueda inversa en PimEye, TinEye y Google Imágenes del rostro del imán que supuestamente se llama Hukfhas Al Hirazh y pretende «debilitar España» ha dado como resultado dos imágenes en las que se identifica al hombre de la foto.

La primera de ellas deriva a un artículo de 2009 de un medio de comunicación neerlandés. En la imagen se observa al imán frente a una mesa y una mujer al otro lado de ella. En el pie de foto se especifica que se trata del «centro de conferencias Moenno Rode en Elspeet de 2005».

La segunda imagen lleva a un perfil de un foro de Internet donde hay vídeos de la asociación islámica Ahle Sunnat de Países Bajos. Entre todos los vídeos, se observa uno donde el hombre de portada coincide con el rostro del imán del bulo. Tras clicar en el enlace de YouTube, se observa que es un vídeo sobre una conferencia del «papel de las mujeres en el Islam» que se publicó hace tres años pero se realizó en abril de 2001.

Esta conferencia forma parte de la Misión Mundial Islámica Círculo de Jóvenes, asociación que organizó conferencias durante muchos años en Países Bajos en colaboración con varias organizaciones árabes. Las lecciones incluyen temas del Sagrado Corán, Tolerancia y Buen comportamiento, como dice la página web de la Misión Mundial Islámica.

Al comienzo y al final del vídeo, se subtitula el nombre del orador, que coincide con la imagen del imán del supuesto comunicado para debilitar España: Maulana Tahir Wagid Hosain. Tras una búsqueda en Google, los resultados relacionados con este nombre apuntan a centros islámicos situados en Países Bajos, así como a artículos en medios y páginas web neerlandesas en los que mencionan conferencias realizadas por el imán.

Más allá de esto, no hay constancia ni registros de que este imán, que vive en Países Bajos, haya dicho que quiere debilitar España ni la Unión Europea en ninguna de sus conferencias publicadas.

En Internet no hay registros de ningún Hukfhas Al Hirazh y el bulo lleva al menos 13 años circulando

Una búsqueda en Google del nombre Hukfhas Al Hirazh, el imán que supuestamente quiere debilitar España, no muestra ningún resultado concluyente, pues los únicos contenidos que se encuentran están relacionados con el bulo. En Internet, no hay registros ni información de ese nombre más allá del supuesto comunicado. Por tanto, no se puede afirmar que ese imán exista. El nombre no coincide con la identidad del hombre de la foto que acompaña al mensaje, por lo que Hukfhas Al Hirazh no tiene rostro y tampoco se sabe nada de su identidad.

El comunicado lleva circulando en redes sociales como Facebook y Twitter desde, al menos, 2010. No obstante, la búsqueda en TinEye ha mostrado el primer registro en 2008 en un canal titulado «La Falange» de un foro de Internet. Durante estos años, el bulo se ha ido difundiendo de nuevo en distintos momentos. En Twitter se compartió otra vez en 2012, 2015, 2017 y ahora se ha registrado otro repunte en Facebook relacionado con las próximas elecciones del 23 de julio.

A la izquierda, la imagen del supuesto imán Hukfhas Al Hirazh que acompaña al comunicado viral. A la derecha, Maulana Tahir Wagid Hosain, la identidad real del hombre de la imagen del mensaje falso, en una conferencia de los Países Bajos sobre el papel de la mujer en el Islam.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es , una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.