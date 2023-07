Los candidatos del PSOE y de Sumar a las elecciones generales, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, se han coordinado este miércoles en sus ataques al líder de Vox, Santiago Abascal, cuyo programa han igualado además constantemente al del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ausente en el debate. Abascal ha replicado a estos ataques acusándoles de preocuparse «del fin del mundo» pero de olvidarse de la realidad de las familias españolas. Los candidatos a las elecciones generales de este domingo han iniciado el debate celebrado este miércoles en RTVE contraponiendo sus propuestas en materia económica. El líder de Vox ha acusado a sus contrincantes de «mentir» con un «empacho» de datos «convenientemente manipulados o directamente falsos».

«Feijóo y Abascal quieren hacer retroceder el mundo del trabajo y la economía 50 años atrás», ha respondido Yolanda Díaz adelantando la estrategia que ha seguido durante todo el bloque de igualar al líder de Vox con el del Partido Popular. A la vez, Sánchez y Díaz han coordinado sus ataques, apoyando afirmaciones mutuas o reconociéndose medidas adoptadas en el Gobierno de coalición. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparado a Abascal con Donald Trump y Jair Bolsonaro en su postura de negar el cambio climático, mientras éste le ha afeado que el Ejecutivo anuncie «el fin del mundo» cuando los españoles «no llegan a fin de mes».

Para Sánchez, «negar la emergencia climática es como negar que la Tierra es redonda», algo que hacen «fanáticos» como los expresidentes de Estados Unidos y Brasil, Trump y Bolsonaro, respectivamente. En este punto, el jefe del Ejecutivo ha señalado que, según Naciones Unidas, España es «uno de los principales países que puede sufrir las consecuencias» del cambio climático. Pero Abascal ha rechazado que leyes como la del cambio climático, aprobada en 2021, ayuden en la vida cotidiana de los españoles. Según el líder de Vox, «no llega a las neveras de los españoles, no llega a los contadores de la luz, no llega a las cajas registradoras de los comercios y no llegan a los bolsillos de los españoles». «De hecho, sus posiciones tampoco las comprenden los españoles», ha resumido Abascal, que ha echado en cara a Sánchez que el PSOE «debe presentarse a elecciones en algún otro sitio» que no sea España.

«Están todo el día hablando del fin del mundo y se están olvidando de los españoles que no llegan a final de mes porque esa ley climática impide la exploración y explotación de nuestros propios recursos», ha agregado. Díaz también ha centrado gran parte de su intervención en este primer bloque en el cambio climático y ha sostenido que el día 23 se elige entre dos modelos de país: «El que el señor y usted (Abascal) defienden, un modelo que mata a la gente, destruye empleo y provoca bajos salarios; o el modelo de Sumar que incluye la creación de empleos verdes».

Oligopolio de la energía

La líder de Sumar también ha aludido a que cinco grandes multinacionales que «se acaban de repartir 19.000 millones» concentran la producción de energía en España, algo que no «puede asumirse cuando hay miles de familias que no pueden pagar la factura». A juicio de Díaz, este «oligopolio» no puede seguir existiendo y ha reprochado a Abascal «defenderlo» y «coincidir» también en ello con Feijóo. Sobre la mesa también han estado las pensiones, que Sánchez y Díaz han reprochado a Vox y al PP no haber apoyado. Además, el candidato socialista ha aprovechado la ocasión para recordar la rectificación que tuvo que hacer Feijóo después de decir que el PP «siempre» revalorizó las pensiones conforme al IPC y luego matizara esa afirmación y precisara que su formación «las subió cada año», sin vincular esa subida a la inflación.

Además, los candidatos del PSOE y de Sumar han reivindicado la reforma laboral. «Tenemos que seguir haciendo cosas pero vamos en la correcta dirección», ha sostenido Sánchez reconociendo el liderazgo de Díaz en esta ley a la vez que ha cargado contra el PP por buscar el voto en contra de «dos tránsfugas» de UPN. «Esto demuestra el compromiso del PP con España, son capaces de comprar votos de dos tránsfugas en el Congreso para quitar derechos a los trabajadores», ha denunciado. «Si por ustedes fuera, se hubieran arruinado las empresas y trabajadores de este país», ha compartido la líder de Sumar. «Es verdad, no les hemos apoyado en nada --ha respondido Abascal--. Y si alguna vez nos hemos equivocado es cuando nos hemos abstenido».

«Bildu no apoyó la reforma laboral»

Sin embargo, el líder de Vox ha indicado que al Gobierno no le ha hecho falta su apoyo y ha contado con «el patriotismo de Bildu» para sacar adelante medidas como la reforma laboral. «Bildu votó con usted en contra de la reforma laboral», ha recordado Yolanda Díaz. «Primero infórmese señor Abascal, Bildu votó en contra», ha ahondado Sánchez. Díaz ha dicho además haberse estudiado «muy bien» el programa electoral de Vox y ha avisado de que la bajada generalizada de impuestos que propone provocaría un «hundimiento» del país, como ya ha pasado a «sus amigos» de Reino Unido y en línea de su «amiga» Giorgia Meloni en Italia.

Además, ha acusado a Vox de querer la vuelta de «los contratos basura» para los jóvenes, la prohibición de nuevas o de la negociación colectiva. Frente a esto, Abascal ha reivindicado que una bajada de impuestos provoca una subida de la recaudación a medio plazo y ha denunciado que las cifras de empleo que aporta el Ejecutivo «ocultan» realidades, como el hecho de que «se trabajan menos horas» y los salarios por tanto son «más bajos», datos que también Díaz ha dicho que son falsos. Sánchez ha recordado además las «dificultades» de esta legislatura, que empezó con la pandemia y durante la que también se ha vivido la guerra de Ucrania; y ha alertado de que frente a las medidas del Gobierno han estado «las caceroladas», los «antivacunas y negacionistas», quienes «intentaron boicotear las soluciones ibéricas» y han estado «oponiéndose a todo».

Reducción de gasto

Por su parte, Abascal ha insistido en que todos los datos del Gobierno «no llegan a las casas», son datos de «poderosos» que las familias «no notan». Y ha insistido en la necesidad de una rebaja fiscal y eliminación de puestos que se compense con la reducción del gasto político, las subvenciones a partidos o sindicatos y la eliminación de lobbies o «gasto destructivo». «Que nos hable usted de esto viniendo del chiringuito de donde viene», ha respondido Díaz, que además ha asegurado que Vox recibe diez millones de euros de subvención pública. «Aplíquese la coherencia», ha pedido al líder de Vox.