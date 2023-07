¿Qué sabemos sobre el supuesto error en papeletas del PP y PSOE del que han alertado 'varios consulados'?

«Los consulados alertan de «un error» en las papeletas del 23-J: no hay del PP y las del PSOE están duplicadas». Se está difundiendo en redes sociales esta publicación del diario Vozpopuli donde afirman que «varios consulados» no han recibido papeletas del PP y las de PSOE están duplicadas. La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Exteriores asegura a Maldita.es que el error sólo afecta a cinco papeletas de las candidaturas en la provincia de Guadalajara y ha sido una única oficina consular, en Guinea Ecuatorial, la que ha notificado la equivocación, algo que no hemos podido verificar de forma independiente. Esto no significa que quienes quieran votar al Partido Popular desde ese consulado no vayan a poder hacerlo, ya que las embajadas y los votantes españoles residentes de forma permanente en otro país (voto CERA) pueden imprimir las papeletas electorales.

Titular de Vozpopuli. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha mandado un correo a las embajadas españolas notificando el error Según ha explicado la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores a Maldita.es, ese ministerio ha enviado un correo a los consulados notificando el error, no se ha mandado una circular, como aseguran varios medios. La errata que ha observado la Oficina Consular afectaba a las papeletas al Congreso de la provincia de Guadalajara apareciendo un partido duplicado (PSOE) y faltando otro (PP). La Oficina de Información Diplomática apunta que el error solo ha afectado a cinco papeletas, que han sido enviadas a los consulados por la subdelegación del Gobierno en esa provincia. La Oficina de Información Diplomática asegura a Maldita.es que la Oficina Consular que notificó el error en las papeletas del 23-J se encuentra en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores informó el 18 de julio desde Guadalajara que el error había sido «inmediatamente subsanado». «Hemos verificado con todos los consulados de España en el mundo y no se ha detectado ningún otro problema», declaró Albares a los periodistas. Los electores en el extranjero y los consulados pueden descargar e imprimir las papeletas electorales En el correo enviado a las embajadas, el Ministerio de Asuntos Exteriores solicitaba a los distintos consulados que verificasen si «las papeletas de Guadalajara que han recibido en esa demarcación presentan el mismo error». En caso de percibir el fallo, pedían que desecharan esas papeletas y se imprimiesen otras nuevas. Los electores residentes permanentes en el extranjero, lo que se conoce como voto CERA, pueden descargar las papeletas para votar en una web que ha puesto a su disposición el Ministerio del Interior. A ese enlace también pueden acceder las oficinas consulares para descargar e imprimir las papeletas que pongan a disposición de los electores que decidan depositar el voto en urna desde el extranjero, como contempla la Junta Electoral Central (JEC). Estas papeletas no están homologadas para los residentes en España que votan en el 23-J, tal y como se advierte al usuario en el portal. Podrían ser consideradas voto nulo si los miembros de la mesa las identifican como papeletas no oficiales. Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.