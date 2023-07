'Es un pucherazo': bulos y desinformaciones sobre fraude electoral en las elecciones del 23-J

Con cada convocatoria electoral llegan los bulos que dicen que se va a producir un pucherazo o un fraude masivo. Es algo que ocurrió en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, y que ha vuelto a circular en relación a las generales del 23 de julio.

Durante esta campaña electoral también se han difundido numerosos bulos y desinformaciones sobre un supuesto pucherazo de cara a los comicios generales. En Maldita.es hemos recopilado los que hemos desmentido: desde que se han tirado votos por correo del PP en un contenedor hasta que se quiere hacer un pucherazo usando el voto de electores residentes ausentes.

No, los 354 sobres encontrados en un contenedor de obra de Badajoz no son del «voto por correo»: son sobres de propaganda electoral y papeletas del PP

No, estos vídeos donde no está la papeleta de Vox no demuestran un pucherazo: son de Santa Cruz de Tenerife, donde Vox no presenta lista al Congreso

«Voto por correo… están todos menos Vox. Pucherazo?» (sic). Con mensajes como este se están difundiendo vídeos en los que vemos que entre las papeletas enviadas por Correos para las próximas elecciones del 23 de julio no está la de Vox. Los contenidos afirman que «es una estafa», pero es un bulo. Las papeletas que muestran son las de Santa Cruz de Tenerife, donde Vox no se presenta al Congreso en las elecciones generales del 23 de julio. Por eso no hay papeletas del partido.

Por qué no es un pucherazo que los partidos envíen papeletas electorales para el Senado con los nombres ya seleccionados

«Partido ERC pone marcada su casilla para que las personas más ignorantes no se den cuenta». Esto es lo que dice uno de los contenidos en los que se denuncia que las papeletas que envían los partidos para el Senado ya están marcadas de antemano y cuestionan la validez de esta práctica.

Según la Junta Electoral Central, es legal que los partidos envíen sus papeletas para el Senado ya marcadas en la propaganda que reparten a la ciudadanía. También ocurre con las papeletas al Congreso, ya que los partidos tan sólo envían la de su partido con la lista de candidatos de su partido a la circunscripción. En las mesas electorales y en la documentación recibida para votar por correo, sin embargo, debe haber una papeleta en blanco, sin nombres ya seleccionados.

No, este vídeo en el que se afirma que la tinta de los bolígrafos de «el INE» para las elecciones se borra con el fuego no es actual ni es en España

«Con fuego desaparece» la tinta del bolígrafo que te dan «en el INE». Esto es lo que dice el vídeo que está circulando en el que una mujer muestra un bolígrafo cuya tinta se borra aplicando calor. Se difunde ahora, en plena campaña por las elecciones generales del 23 de julio, pero es un bulo. El vídeo no es actual ni está grabado en España: circula desde, al menos, 2021 y fue grabado en México, donde hubo elecciones ese año.

El bulo del pucherazo por el voto CERA en las elecciones generales del 23-J

«Están robando las elecciones con el voto CERA». Circulan contenidos en redes sociales que aseguran que se está manipulando el voto exterior para hacer un «pucherazo» en las elecciones generales del 23-J. Según estas desinformaciones, el voto CERA (censo de los electores residentes ausentes) se ha incrementado de forma sospechosa en varias regiones de España. La mayoría de estos contenidos señalan a Madrid, donde en comparación con las anteriores elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 el voto desde el extranjero habría aumentado «casi el 700%». Pero es un bulo.

El bulo de un pucherazo electoral por un supuesto aumento de voto en Argentina, Venezuela y Cuba

«El brutal aumento del voto desde el extranjero forma parte de la ‘sorpresa’ que Zapatero tiene preparada para el 23-J». Circulan contenidos por redes sociales que aseguran que se ha incrementado el número de españoles que han solicitado el voto CERA (censo de los electores residentes ausentes) desde Argentina, Venezuela y Cuba. Estos contenidos acusan al PSOE de organizar un fraude electoral para los comicios del 23-J a través de nacionalizaciones. Pero es un bulo: las cifras que difunden no se corresponden con el número de electores que han solicitado el voto desde el exterior sino con documentación electoral emitida de oficio a todas las personas inscritas en el censo de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero.

No, este vídeo en el que una mujer entrega «un tocho de papeletas» en una oficina de Correos no es de León ni actual: es Melilla en 2015

Grabado en una oficina de Correos de León, donde se estaba introduciendo UN TOCHO de Papeletas para las elecciones Generales del 23 J» (sic.). Así empieza el mensaje que acompaña a un vídeo que se está difundiendo y que asegura que en una oficina de Correos de León una mujer está entregando «un tocho» de solicitudes de voto por correo. Es un bulo: el vídeo fue grabado en 2015 en Melilla, y no en León y tampoco tiene relación con las elecciones generales del 23 de julio. Además, el plazo para recibir las papeletas para votar en las elecciones generales comienza el 3 de julio, y este contenido se difundió el 23 de junio de 2023, por lo que no era posible que ya estuvieran distribuidas.

Son unas imágenes antiguas que reaparecen cuando hay convocatorias electorales. En Maldita.es ya lo hemos visto durante las elecciones generales de 2019 y en las autonómicas a la Comunidad de Madrid en 2021.

Narrativas que se repiten: bulos sobre el recuento de votos

Algunas de las narrativas que más se repiten usan bulos para decir que ese fraude masivo se va a producir en el recuento de votos, con papeletas manipuladas o a través del voto por correo o el voto exterior o extranjero.

El recuento de los votos emitidos durante unas elecciones es uno de los temas sobre los que más desinformación se difunde en estos periodos. De cara a estas elecciones generales, que se celebran en pleno verano y coinciden con las vacaciones de muchos, se han difundido mensajes que alertan de que el voto por correo no es secreto y se puede saber a quién votas cuando se abren los sobres.

Esto es un bulo, ya que los sobres de votación son idénticos a los que los votantes depositan el día de las elecciones en la urna, no se pueden distinguir ni tampoco se puede identificar el sentido del voto de los electores por correo.

Bulos sobre recuento de votos que ya vimos en 2021 y en 2019

Este tipo de desinformación no es nueva: bulos sobre la misma temática se difundieron, por ejemplo, durante las generales de 2019 o las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2021, cuando el hashtag «pucherazo» fue tendencia en Twitter.

En Maldita.es hemos desmentido bulos como el que afirmaba que habían desaparecido un millón y medio de votos en las elecciones del 28 de abril de 2019, por lo que se habría producido un «pucherazo».

En esas mismas elecciones circularon vídeos que hablaban de una probabilidad del 99,9% de que hubiera habido pucherazo, a partir de unos cálculos realizados mientras se grabaron las imágenes. Sin embargo, esos vídeos no demostraban matemáticamente ningún fraude electoral, como intentaron hacer creer.

Datos, preguntas y desinformaciones sobre los votos por correo que no se han entregado

«Correos no entrega la documentación para el voto a casi medio millón de ciudadanos que lo han solicitado». Estos mensajes alertan de que casi medio millón de votos por correo o no se han entregado, o han «desaparecido», o esas personas no podrán votar. Correos ha recibido 2,6 millones de solicitudes de voto por correspondencia para estas elecciones generales. Correos comunicó que 450.607 personas no fueron localizadas por el cartero y tienen un aviso para que recojan la documentación electoral en la oficina.

El cartero hace dos intentos de entrega y, si no es posible entregarlo en mano, deja un aviso en el buzón. Los votantes que tengan un aviso en el buzón pueden recoger las papeletas en la oficina de Correos que les indique. Independientemente de que hayan recibido la documentación electoral en mano o tengan que recogerla en la oficina de Correos, los electores pueden depositar su voto por correo hasta el jueves 20 de julio en cualquier oficina de Correos.

Las desinformaciones sobre que Indra recuenta los votos

Además, otro bulo que siempre vuelve en época electoral es que la empresa Indra es la encargada de realizar el recuento de votos y que manipula así los resultados electorales. Pero esto es un bulo. Indra no contabiliza los votos en los recuentos electorales: lo hacen los miembros de las mesas electorales. El papel de Indra es facilitar la infraestructura técnica para la transmisión de los resultados provisionales.

En el escrutinio general y definitivo de las elecciones es la Junta Electoral, formada por magistrados, catedráticos y profesores de Derecho y Ciencia Política, la que coteja que las actas coinciden y recuentan y añaden los votos de los españoles residentes en el extranjero (CERA), tal y como explicamos en Maldita.es.

No existe ninguna «regularización masiva» de personas inmigrantes para las elecciones

El voto de las personas migrantes también está en la diana de los desinformadores en cada periodo electoral y uno de los bulos que más se repite es el de una supuesta «regularización masiva» de personas extranjeras para que voten al gobierno de turno.

En marzo de 2023, dos meses antes de las elecciones del 28 de mayo, se difundió un supuesto anuncio de una regularización de personas extranjeras por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, en base a una publicación del BOE, pero es un bulo. Lo que se publicó en el BOE no era un anuncio de «regularización masiva» y, además, en las elecciones autonómicas y generales sólo pueden votar las personas con nacionalidad española.

En las municipales del 28 de mayo de 2023, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), pudieron votar nacionales de los países de la Unión Europea y de 13 países con los que hay acuerdos bilaterales que cumplían una serie de requisitos: que se encontrasen de manera regular en el país, que se hubieran inscrito en el censo electoral hasta el 15 de enero de 2023, y que hubieran residido en España de manera «legal e ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral» en el caso de 11 de esos países con los que hay acuerdo, y tres años en el caso de Reino Unido y Noruega.

En el mes de marzo también circuló que había «1.600 empadronados de origen magrebí» en un piso en Barcelona para votar y recibir ayudas sociales. Como os contamos, es un bulo y, además, las personas marroquíes que no tuviesen nacionalidad española no pudieron votar en las elecciones municipales de Barcelona.

En 2019 ya se difundió que Pedro Sánchez regaló «la nacionalidad a más de 300.000 inmigrantes» desde enero hasta las elecciones para ganar votos. Pero esto es un bulo. Desde enero a abril, se concedió la nacionalidad española a 16.679 migrantes, y no a 300.000 como difundían contenidos desinformadores.

Las desinformaciones sobre el voto por correo: desde que se contabilizan «por separado» respecto a los presenciales a que es nuevo que la Guardia Civil «ya no custodia las sacas de los votos»

Otro de los bulos que siempre vuelve en época electoral es cuestionar el sistema del voto por correo. En un vídeo viral, Rafael Palacios, más conocido como Rafapal, asegura que «se está manipulando el voto por correo». En el vídeo se asegura que los votos presenciales y por correo se contabilizan «por separado» o que «la Guardia Civil ya no custodia las sacas de los votos», como si esto último fuera algo nuevo.

En ambos casos se trata de un es un bulo que se difunde desde 2019 y que siempre vuelve en época electoral.

Durante esta campaña electoral también hemos visto circular que supuestamente habían encontrado «354 votos por correo del PP en un contenedor de obra» en Badajoz, pero es un bulo. Los sobres que aparecieron en ese contenedor son de propaganda electoral y papeletas para las elecciones generales del 23 de julio, como anunció el propio PP extremeño y como se puede ver en las imágenes. No son de votos por correo, como afirma el contenido.

Papeletas «falsificadas», «dañadas» o «nulas»

Otros bulos que se han difundido afirman que se va a producir un fraude electoral ya que se han manipulado las papeletas de algún partido político. Por ejemplo, en las elecciones a la Asamblea de Madrid de mayo de 2021 circuló un mensaje por WhatsApp que aseguraba que habían «falsificado papeletas del PP» en las que habrían incluido a un candidato que no iba realmente en las listas: Toni Cantó. Como os contamos, no había ninguna prueba de que fuese cierto y el Partido Popular negó que eso estuviese ocurriendo.

En el caso de las elecciones a la Junta de Andalucía de junio de 2022, se difundió un mensaje que comenzaba así: «Atención a lo que está pasando!! Están metiendo en los buzones de las casas papeletas falsas». Según el contenido, la foto de una papeleta de Vox en la que no aparecía el nombre de su candidata a la presidencia, Macarena Olona, demostraba ese supuesto fraude. Era un bulo. Olona encabezó la lista por la provincia de Granada y la papeleta de la imagen era la de Sevilla. Por eso no aparecía.

Aunque son muchos los bulos que circulan cada vez que somos llamados a las urnas, estos son algunos de los que más se repiten en cada proceso electoral, como hemos podido comprobar en Maldita.es.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.