El bulo del código de barras para votar por correo.

Circula por Facebook y Twitter una imagen en la que se asegura que, si dos o tres días antes de que se cierre el plazo del voto por correo no se ha recibido la documentación necesaria, se puede llamar a la Oficina del Censo Electoral «para que te faciliten un código de barras con el que votar» en la oficina de Correos más cercana. Pero no existe este supuesto procedimiento.

Según han confirmado a Newtral.es desde la Oficina del Censo Electoral y Correos, no les consta ningún sistema de ese tipo. Si antes del 20 de julio no se ha recibido la documentación para votar por correo por no estar presente cuando los carteros han acudido al domicilio, es necesario acudir presencialmente a la oficina de correos.

La Oficina del Censo Electoral niega que haya un sistema para votar por correo con un código de barras

«¿Has solicitado el voto por correo y todavía no te ha llegado a casa? Qué puedes hacer. El plazo para que te llegue el voto por correo a casa e ir a votar a una oficina de correos es el 20 de julio», comienza la imagen viralizada. «Si dos o tres días antes no dispones de la documentación, puedes llamar a la oficina del censo electoral para que te faciliten un código de barras con el que votar en tu oficina de correos más cercana», continúa el texto. Varias cuentas regionales del Partido Popular (PP) han compartido esta imagen. Pero este supuesto procedimiento es falso.

Según han confirmado a Newtral.es desde el gabinete del Instituto Nacional de Estadística, del que depende la Oficina del Censo Electoral, «no existe el sistema» al que se refiere la imagen.

La Junta Electoral Central afirma a Newtral.es que «no les consta» la existencia de un código de barras con el que se pueda votar por correo en caso de que no llegue a tiempo la documentación. Desde Correos también aclaran que es un mensaje «falso».

Sí que existe un código de barras en la documentación que se recibe para votar por correo, que corresponde al código de identificación único, pero es falso que la Oficina del Censo Electoral lo proporcione en caso de que no haya llegado la documentación.

Correos ha enviado el 100% del voto por correo solicitado para el 23-J

Para las elecciones generales del 23 de julio se puede depositar el voto por correo hasta el día 20 de este mes. A fecha de publicación de este artículo, Correos ha anunciado que ya ha enviado el 100% del voto por correo. 280.378 de estos votos se encuentran en la Oficina de Correos, después de que los carteros hayan intentado dos veces entregar en mano la documentación al destinatario.

Para votar, solo es necesario acudir a la oficina correspondiente. Será obligatorio identificarse con DNI, permiso de conducir o pasaporte antes de efectuar el voto.

En caso de duda sobre si la solicitud de voto por correo ha podido ser rechazada o si aún no se ha hecho la entrega de la documentación, los electores pueden consultar el estado de su voto de forma telemática a través de dos vías.

En la sede electrónica del INE podrá consultarse en el apartado ‘Consulta de voto por correo’, introduciendo el número de DNI, pasaporte o tarjeta de residencia y la fecha de nacimiento del interesado. Y para aquellas solicitudes que fueron realizadas de forma telemática, la web de Correos permite consultar su trámite previa acreditación de la identidad del elector a través del certificado digital, DNI-e o introduciendo el código CSV que puede verse en la copia de la solicitud.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.