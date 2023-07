«Más sabe el perro sanxe por perro que por sanxe». El presidente del Gobierno se toma con humor el insulto que le dedicaba la derecha y le ha dado la vuelta a la tortilla convirtiéndolo en un punto de apoyo para su campaña. Y así lo ha demostrado este viernes, Día Internacional del Perro y último día de campaña, publicando una fotografías junto a sus mascotas.

«Feliz Día Mundial del Perro», ha escrito Pedro Sánchez junto a sus dos peludos. El PSOE también ha querido publicar un tuit lleno de guasa en este día y ha compartido el meme de «más sabe el Perro Sanxe por Perro que por Sanxe». Tras la publicación los comentarios se han ido sucediendo, muchas aplaudiendo la capacidad de sus equipo de haber conseguido darle la vuelta a lo que en principio era un ataque.

El propio Sánchez ha hablado en varias ocasiones durante la campaña del mote que le han puesto sus detractores, el de Perro Sanxe. El presidente del Gobierno ya dio su opinión en el podcast de Buenismo Bien sobre este montaje: «¿Lo de Perro Sánchez, no? Se le ha dado la vuelta. Hay algunos memes que están bastante bien, que son bastante graciosos», aseguró. Más tarde habló de nuevo sobre ello en el podcast 'La pija y la quinqui' y así hasta reconocer que el meme le parecía «gracioso».

De hecho, incluso la candidata de Baleares, Francina Armengol, también bromeó hace unos días con el meme en sus cuentas en redes sociales. La socialista compartió una imagen con un perro y el mensaje de «en team perro sanxe».

Sobre las mascotas que aparecen junto a él en la fotografía también habló de ellas en el podcast. De hecho allí le preguntaron si fueses un perro que raza serías. «Yo ahora mismo tengo dos perritas de agua. Yo siempre he crecido con perros, mis padres siempre tenían. A Begoña -en referencia a su mujer- le costó un poco al principio y me dijo que la única condición era que soltasen pelo. Los perros de agua no sueltan pelo y tiene un carácter estupendo. Tienen una pelota de tenis en el cerebro, puedes estar todo el día jugando con ellos y la pelota», contó.