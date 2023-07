No hubo grandes fiestas en la sede popular, porque saben que, como dijo Núñez Feijóo, su victoria no basta. «Ahora se abre un periodo de diálogo porque, como fuerza más votada, tenemos que hablar con todos los partidos», afirmó Cristóbal Marqués, «porque lo que quieren los españoles es que no se repitan las elecciones».

Según el senador electo, el resultado nacional abre un abanico de posibilidades «que no es fácil, pero como partido más votado nos toca abrir un periodo de diálogo, hemos aumentado 47 diputados, que se dice fácil, es una barbaridad, en otra situación diríamos que esta subida es histórica para el PP, lo que está claro es que hay posibilidades que se tienen que negociar y hay que hablar con otros partidos».

Los candidatos mantienen que ahora trabajarán por todo lo que han expuesto en campaña, «los problemas de los menorquines y las inversiones que faltan en Menorca».