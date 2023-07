Elecciones 23-J: bulos, desinformaciones y datos de la jornada electoral y la jornada de reflexión

Durante la jornada electoral y la jornada de reflexión se han difundido todo tipo de bulos sobre las elecciones generales del 23-J, como la que dice que «es un pucherazo» que en las papeletas al Senado en Navarra no aparezca la candidatura de Vox (no se presentan), o que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria) ha prohibido el topless «en todas las playas del municipio».

Son algunos de los bulos desmentidos por el equipo de emergencia bulera de Maldita.es en esta recta final de las elecciones del 23 de julio.

La teoría de la conspiración que dice que Pedro Sánchez y el PSOE han interrumpido la salida de trenes de Valencia para que los pasajeros no puedan votar

«Está claro que es para impedir que la gente pueda ir y volver en el mismo día y pueda votar». «Esta es una de las sorpresas del PSOE». Con mensajes así se está compartiendo una publicación del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en la que dice que «es una casualidad» que en esta jornada electoral del 23-J la circulación de trenes desde Valencia se haya visto interrumpida por una incidencia en un túnel.

Esa publicación se comparte ahora señalando directamente a Pedro Sánchez y al PSOE como responsables de la interrupción del servicio, sin aportar ninguna prueba. A las 10:50 de la mañana, Adif ha informado de un «plan alternativo de transporte con transbordo por carretera» para las rutas afectadas.

No, no es un «pucherazo» que en la papeleta al Senado de Navarra no aparezca Vox: no han presentado candidatura

«Esto se llama pucherazo». «Esto es anticonstitucional». Es lo que responden algunos usuarios en un vídeo que se pregunta «por qué no aparece como opción para votar a Vox al Senado en Navarra» en las elecciones generales del 23-J. Pero es un bulo que se trate de un «pucherazo» y que se haya excluido la candidatura de Vox de las papeletas ya que Vox no ha presentado lista para el Senado en esa circunscripción provincial.

En el listado de candidaturas oficiales publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE), se puede comprobar que Vox no ha presentado lista para el Senado en Navarra (página 157 del pdf), a diferencia de EH Bildu, PSN-PSOE, Geroa Bai, Unión del Pueblo Navarro, PP, PCTE, Recortes Cero, PACMA, Sumar y PUM+J.

La elección de los senadores y las supuestas posibilidades «de obtener una mayoría de senadores progresistas»: saldrán los candidatos más votados por circunscripción independientemente del partido

«Si marco mis tres votos a la misma candidatura se reducen las posibilidades de obtener una mayoría de senadores progresistas». Esta es una de las frases de una cadena que está circulando por WhatsApp dando indicaciones sobre cómo marcar a los candidatos en las listas del Senado para obtener una supuesta «mayoría progresista».

Tal y como indica el artículo 166 de la LOREG y nos confirma la Junta Electoral Central, «los electores pueden dar su voto a un máximo de tres candidatos en las circunscripciones provinciales, dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla, y uno en las restantes circunscripciones insulares y «serán proclamados electos aquellos candidatos que obtengan mayor número de votos hasta complementar el de Senadores asignados a la circunscripción».

VOX y «matar a los perros que nadie adopte»: no está en su programa del 23-j, son declaraciones de un exconcejal de Zaragoza en 2019

«Vox propone matar a los perros que nadie adopte». En los últimos días de campaña, se ha movido ese titular tomado de El Español como si fuese una propuesta electoral actual de la formación de extrema derecha. Es un bulo. Se trata de una publicación del 16 de diciembre de 2019 que, en cualquier caso, tampoco corresponde a un planteamiento de partido sino a la propuesta de un concejal en Zaragoza.

No es verdad que «MENAS siembren el pánico en el acto de cierre de campaña de Sumar» robando en Madrid. La policía no tiene registro de denuncias

«MENAS siembran el PÁNICO en el Acto de Cierre Campaña de Sumar en Madrid, ROBAN a varios asistentes y simpatizantes» (sic). Esa afirmación, publicada por la cuenta desinformadora El Puntual 24h en Twitter, es un bulo. Ni la Policía Municipal de Madrid, ni la comisaría de Arganzuela (distrito madrileño donde se realizó el cierre de campaña de Sumar) de la Policía Nacional, tienen constancia de denuncias por hechos ocurridos durante el evento.

El Puntual 24h no presenta ninguna prueba; tan solo añade una cita sin atribuirsela a nadie: «Me han ROBADO el Teléfono Móvil» (sic). La web Burbuja - Foro de economía también se ha hecho eco de esta desinformación.

No, este vídeo de una mujer meando en un escenario no está relacionado con Sumar ni es en España

«Esta es la nueva cultura de Sumar». Con mensajes como este se está difundiendo un vídeo en el que se ve a una mujer mear en un escenario encima de un hombre afirmando que es una obra de teatro subvencionada y que es la cultura del partido Sumar. Es un bulo: este vídeo no está grabado en España ni tiene relación con Sumar. Se trata de una actuación del grupo de música Brass Against el 11 de noviembre de 2021 en un festival de rock en Florida (Estados Unidos).

No, estos carteles que dicen que está prohibido el «topless» no son del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria)

«El Ayuntamiento de Bezana (PP-Vox) prohíbe el topless en todas las playas del municipio». Con mensajes como este se está difundiendo una foto de un cartel en el que se dice que «queda expresamente prohibido el nudismo y el ‘topless’» como si fuera una medida del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria). Es un bulo: el ayuntamiento afirma que se trata de una colocación de carteles «no autorizada» y en el cartel no pone ningún indicativo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. Además, la publicación de la que sale ese mensaje ha cambiado su titular y ahora ya no dice que ha sido el ayuntamiento el que ha puesto los carteles.

No, estos vídeos donde no está la papeleta de Vox no demuestran un pucherazo: son de Santa Cruz de Tenerife, donde Vox no presenta lista al Congreso

«Voto por correo… están todos menos Vox. Pucherazo?» (sic). Con mensajes como este se están difundiendo vídeos en los que vemos que entre las papeletas enviadas por Correos para las próximas elecciones del 23 de julio no está la de Vox. Los contenidos afirman que «es una estafa», pero es un bulo. Las papeletas que muestran son las de Santa Cruz de Tenerife, donde Vox no se presenta al Congreso en las elecciones generales del 23 de julio. Por eso no hay papeletas del partido.

No, esta foto de Ángela Rodríguez ‘Pam’ con una papeleta con el nombre de Irene Montero escrito a mano no es real

Una campaña en redes de un supuesto seguidor de Podemos dice que, aunque le parece injusto que Irene Montero haya sido excluida de las listas electorales de Sumar para las generales del 23 de julio, hay que frenar a la ultraderecha y por eso votará a Sumar y "escribirá en el margen de la papeleta el nombre de Irene Montero, con boli». También se han difundido imágenes de papeletas falsas en las que se incluye a Irene Montero y a otros políticos, que tampoco serán candidatos en las generales del 23-J.

Un contenido similar también ha circulado con el nombre de Santiago Abascal, escrito con bolígrafo en una papeleta de los candidatos de la formación que se presentan al Congreso de los Diputados por Lugo (el líder de Vox se presenta por Madrid) e incluso este 23J se ha difundido una foto manipulada de Ángela Rodríguez ‘Pam’ con una papeleta con el nombre de Irene Montero escrito a mano.

Pero cuidado, porque escribir un nombre en una papeleta o utilizar una papeleta no oficial la invalida y hace que se considere voto nulo. La ley electoral (LOREG) dice que modificar, añadir o tachar nombres en una papeleta, invalida el voto y hace que cuente como voto nulo. Esto implica que este voto ya no sea válido y no se tenga en cuenta en el reparto de escaños de una circunscripción.

No, este vídeo en el que una mujer entrega «un tocho de papeletas» en una oficina de Correos no es de León ni actual: es Melilla en 2015

«Grabado en una oficina de Correos de León, donde se estaba introduciendo UN TOCHO de Papeletas para las elecciones Generales del 23 J» (sic.). Así empieza el mensaje que acompaña a un vídeo que se está difundiendo y que asegura que en una oficina de Correos de León una mujer está entregando «un tocho» de solicitudes de voto por correo. Es un bulo: el vídeo fue grabado en 2015 en Melilla, y no en León y tampoco tiene relación con las elecciones generales del 23 de julio. Además, el plazo para recibir las papeletas para votar en las elecciones generales comienza el 3 de julio, por lo que no es posible que ya estén distribuidas.

Son unas imágenes antiguas que reaparecen cuando hay convocatorias electorales. En Maldita.es ya lo hemos visto durante las elecciones generales de 2019 y en las autonómicas a la Comunidad de Madrid en 2021.

No, Dolors Montserrat no ha dicho que los pensionistas son «avariciosos acaparadores monetarios que llegan a cobrar hasta 18.000€ al año»

«Ya está bien de la vida regalada que disfrutan los pensionistas, que a partir de ahora se van a tener que rascar el bolsillo esos avariciosos acaparadores monetarios que llegan a cobrar hasta 18.000€ al año». Es la frase que se le atribuye a la eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, coincidiendo con las elecciones generales del 23-J. Se trata de un bulo que ya desmentimos en 2019.

Esas palabras no son de Dolors Montserrat, salen de la sección de José María Izquierdo en el programa de la Cadena Ser 'Hoy por Hoy', llamada 'El ojo izquierdo'. Concretamente, esta columna se emitió en un programa de enero de 2017, donde se interpretan unas declaraciones reales de la parlamentaria del PP en una entrevista en Radio 4 cuando aún era Ministra de Sanidad del gobierno de Mariano Rajoy.

¿Qué sabemos sobre la presencia de sobres rellenos con papeletas del Partido Popular en Los Villares (Jaén)?

«Votación paralizada por la policía local y presidentes de mesa en Los Villares a las 9:34», comienza un mensaje que está circulando publicado por el PSOE de Los Villares (Jaén) en el que se afirma que se ha paralizado la votación en un colegio de ese municipio porque había papeletas rellenas con papeletas del Partido Popular.

Desde el PSOE señalan en una nota de prensa remitida a Maldita.es que han puesto una denuncia a la Junta Electoral de zona de Jaén tras detectar en la cabina del colegio electoral de Los Villares «papeletas del Senado previamente marcadas de imprenta en favor de los 3 candidatos de PP, así como papeletas del PP al Congreso metidas dentro de sobres».

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.