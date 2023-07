El bulo del «pucherazo» porque en Madrid el PP tiene 500.000 votos menos y Sumar y PSOE 500.000 más: ninguna de las dos cosas es cierta

«Comunidad de Madrid: Votantes Ayuso 2023: 1.6 millones. Votantes Feijoo 2023: 1.1 millones. 500.000 votos que, según el sistema electoral se han ido íntegramente, con menor participación, al PSOE y SUMAR. ¿Vemos ya el pucherazo, o aún no?». Con este mensaje, difundido en la noche de elecciones de este 23 de julio, se está intentando hacer creer que la supuesta diferencia entre los resultados del Partido Popular en la Comunidad de Madrid en las elecciones generales y los que obtuvo en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, que cifran en 500.000 votos, evidencian un amaño electoral.

Es un bulo: los votos del PP en la Comunidad de Madrid han descendido en 155.305, no en 500.000. Además, PSOE y Sumar no han ganado 500.000 votos. El PSOE ha ganado 379.574 votos y Sumar, comparando con las fuerzas que lo componen, ha perdido 231.274 votantes. Vox en Madrid ha ganado 251.354 votantes. Además, el mensaje dice que ha habido menos participación en la Comunidad de Madrid, pero es falso, ha aumentado en 180.630 personas.

La diferencia entre el número de votantes de Ayuso y de Feijoo son 155.000, no 500.000

Las cifras de este contenido son falsas, ya que el Partido Popular, en las elecciones generales de este 23 de julio, con el 100% escrutado, ha conseguido 1.443.881 votos en la Comunidad de Madrid, es decir 1,4 millones de votos, no 1,1 millones como asegura el contenido que se difunde.

Respecto a los votos conseguidos por el Partido Popular en las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, los votantes de Isabel Díaz Ayuso fueron 1.599.186, es decir, 1,6 millones. Esa cifra sí es acorde a lo que se afirma en el contenido que se difunde.

Por lo tanto, es un bulo que haya una diferencia de 500.000 votos entre los votantes al Partido Popular por la Comunidad de Madrid en las generales de este 23 de julio y los del Partido Popular en las autonómicas el 28 de mayo. La diferencia es de 155.305, no de 500.000 como afirma el mensaje que se difunde.

El PSOE y Sumar no han conseguido 500.000 votos más en la Comunidad de Madrid que en las elecciones autonómicas del 28 de mayo

Además, también es un bulo que PSOE y Sumar en Madrid hayan ganado 500.000 votos respecto a las elecciones autonómicas. El PSOE ha pasado de 614.296 votos en las autonómicas de Madrid a 993.870, ganando 379.574 votos.

En el caso de Sumar, esta formación política no se presentaba a las elecciones autonómicas de Madrid. Pero si nos fijamos en Más Madrid, que ha ido integrada en Sumar para las elecciones generales, y que se presentó a las autonómicas en Madrid, vemos que los votos respecto a los conseguidos por Sumar en las generales por la Comunidad de Madrid no sólo no han subido, sino que han bajado en 70.242 votos. Además, a esto tendríamos que añadir los votos de Unidas Podemos, que también se presentó en las elecciones autonómicas de Madrid y que consiguió 161.032 votos y que en las generales iba dentro de la formación Sumar.

Por lo tanto, los resultados de Sumar en las generales por la Comunidad de Madrid, respecto a los conseguidos por los dos partidos que se presentaron en las autonómicas en Madrid y que integran Sumar para las generales, han bajado en 231.274 votantes.

Si comparamos los resultados de Vox en las elecciones autonómicas del 28 de mayo con los resultados en la Comunidad de Madrid de las elecciones generales, podemos ver que han pasado de 248.379 votantes a 499.733, es decir, 251.354 votantes más.

La participación en la Comunidad de Madrid ha subido en 180.630 personas

En el mensaje que circula dice que «500.000 votos que, según el sistema electoral se han ido íntegramente, con menor participación, al PSOE y SUMAR». Sin embargo, esto es un bulo. Si comparamos los datos de participación de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, en las que se presentaba Isabel Díaz Ayuso (3.413.819), y los datos de participación en la Comunidad de Madrid para las elecciones generales de este 23 de julio (3.594.449), se puede ver que la participación no ha bajado, sino que ha subido en 180.630 personas.

Por lo tanto, es un bulo el contenido que dice que ha habido un «pucherazo» por0que haya habido supuestamente 500.000 votos menos para el PP entre las elecciones generales de este 23 de julio de los votantes por la Comunidad de Madrid y los votantes del PP en las autonómicas de la Comunidad de Madrid el 28 de mayo. Los votos del PP en la Comunidad de Madrid han descendido en 155.305, no 500.000. Además, PSOE y Sumar no han ganado 500.000 votos. PSOE ha ganado 379.574 votos y Sumar, comparando con las fuerzas que lo componen, ha perdido 231.274 votantes. Vox en Madrid ha ganado 251.354 votantes. Además, el mensaje dice que ha habido menos participación en la Comunidad de Madrid, pero es falso, ha aumentado en 180.630 personas.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es , una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.