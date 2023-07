El vídeo de la presunta compra de votos del PSOE «en Tenerife»: no es de estas elecciones generales, es Fuerteventura en 2019 y la denuncia fue archivada

«El PSOE en Tenerife comprando los votos de los pagapensiones» (sic). Así se difunde un vídeo en el que dos miembros del Partido Socialista habrían sido grabados supuestamente comprando votos de otras personas. Aunque se difunde ahora como si tuviese relación con las elecciones generales del 23 de julio, el vídeo no es actual: fue grabado en 2019 en el municipio de Pájara, en Fuerteventura, durante los comicios de aquel año.

El vídeo fue denunciado por miembros de Coalición Canaria y el Partido Popular y ya se difundió durante las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023. En aquel momento nos pusimos en contacto con el PSOE de Fuerteventura, el PSOE de Canarias y con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que nos transmitió que la denuncia fue archivada.

Según el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 que nos facilitó el PSOE de Canarias y cuya autenticidad ha certificado el TSJ de Canarias, procede el archivo de la denuncia a partir del testimonio de la persona que aparece en el vídeo, que negó haber recibido dinero por votar al PSOE, y por que en el vídeo «no se aprecia la entrega de billete alguno a la testigo».

El vídeo no es actual ni de Tenerife: se grabó en 2019 en Pájara, Fuerteventura

«Pucherazo cantado» se puede leer sobre estas imágenes que continúan circulando y que, según dicen los comentarios, demostrarían cómo dos miembros del PSOE habrían comprado el voto de personas extranjeras de cara a las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Capturas del vídeo que circula como si fuese actual.

Pero el vídeo no es actual. Tras hacer una búsqueda en Google hemos podido comprobar que estas imágenes vídeo ya circularon en 2019. Según Cadena Ser y elDiario.es, el vídeo se grabó en el municipio de Pájara, en Fuerteventura, durante las elecciones del 26 de mayo de 2019.

Captura de elDiario.es

La denuncia de este caso fue archivada en 2019 por falta de pruebas

Según cuenta elDiario.es, estas imágenes fueron denunciadas en dos ocasiones diferentes por un miembro de Coalición Canaria, Miguel Ángel Graffina, y un miembro del Partido Popular de Canarias, Alejandro Cacharrón.

Según recoge Tiempo de Canarias, los denunciantes habrían asegurado ante las autoridades que durante la jornada electoral llegó a su poder un vídeo en el que se podría observar cómo una apoderada del PSOE «saca algo de su bolso», que «pudiera ser un fajo de billetes de 50 euros», y que desconocen la autoría de las imágenes, solo que las recibieron a través de WhatsApp.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias nos aseguró en mayo que la denuncia fue archivada. Según el auto, tras la declaración de una de las testigos que aparece en el vídeo, «la cual manifiesta que que no recibió dinero alguno de los denunciados a cambio de votar al PSOE», así como el análisis del vídeo aportado, «en el cual no se aprecia la entrega de billete alguno a la testigo», el juzgado concluye «que no aparece debidamente justificada la perpetración del delito» y procede a declarar terminada la causa.

Consulta aquí el pdf del auto

Desde Maldita.es también contactamos en mayo con el PSOE de Fuerteventura, que nos aseguró que «la denuncia fue archivada por la Justicia» y «la información resultó ser falsa». Desde PSOE Canarias nos han asegurado que las denuncias «finalmente resultaron archivadas por el juez que instruyó el caso» y que los denunciantes «nunca pudieron demostrar tal acusación».

En las elecciones generales sólo pueden votar personas con nacionalidad española

Los mensajes con los que se difundieron estas imágenes en mayo decían que el PSOE estaría dejando entrar «ilegalmente a España» a migrantes magrebíes «para regularizarlos y comprarles los votos». Sin embargo, las personas magrebíes que estén en España no pueden votar en las elecciones en España aunque estén en situación regular, ya que no existe ningún acuerdo de reciprocidad con Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, países de procedencia de las personas magrebíes.

Además, en las elecciones generales sólo pueden votar las personas con nacionalidad española.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es , una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.