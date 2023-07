Los resultados del domingo en Menorca, si se analiza en política de bloques, dejan una clara victoria de la izquierda. Tanto en el Senado como en el Congreso. Entre PSOE y Sumar Més obtuvieron unos 24.000 votos (por debajo de esta cifra en el Senado y por encima en el Congreso), con un porcentaje que ronda el 53 por ciento de los sufragios válidos. La derecha, en cambio se situó alrededor de los 20.000 votos, con algo más del 44 por ciento de las papeletas entre PP y Vox. La diferencia a favor de la izquierda es de unos 4.000 sufragios y de unos nueve puntos porcentuales, pese a que el PP fue el partido más votado.

Cabe destacar que en estos datos no se incluyen los resultados de los otros cuatro partidos que se presentaron en el Congreso, todos ellos de tendencia izquierdista (Pacma, Recortes Cero, Frente Obrero y Partido Comunista de los Trabajadores de España), que sumaron en Menorca 752 votos, con el 1,64 por ciento del total. Si se le añade al bloque progresista, el porcentaje rozaría el 55 por ciento.

Pese a esta evidente mayoría de la izquierda (como ya pasó en el Consell de Menorca el pasado 28 de mayo) el representante del Senado en Menorca será de derechas, en concreto del PP, gracias a que su candidato Tóbal Marqués fue la lista más votada, y por tanto se lleva el único escaño de la Cámara Alta que si disputa en Menorca. El PP logró en el Senado 1.082 votos más que el PSOE.

Si en el Senado hubiera concurrido la lista unitaria de la izquierda, como se negoció sin éxito, parece que las fuerzas progresistas hubieran tenido todo a favor para hacerse con el escaño, incluso si PP y Vox también se hubieran aliado, pero eso ya es política ficción y ya sabe que en política dos más dos no siempre suman cuatro. No obstante, la izquierda tiene un espejo donde mirarse y no está muy lejos. En Eivissa las fuerzas progresistas concurrieron juntas en el Senado y han logrado el acta de senado. Y curiosamente en la pitiusa mayor ha pasado lo contrario que en Menorca. Allí, la candidatura unitaria de PSOE-Sumar Ara Més, con el 44,9 por ciento, se ha adjudicado el acta de senador, ya que pese a que el bloque conservador suma 52,2 por ciento, al concurrir por separado PP y Vox no han podido atar el senador por Eivissa.

Analizando la evolución del voto en los últimos comicios en Menorca se aprecia que el bloque de la izquierda ha superado al de la derecha tanto en 2019 como en 2023. En este sentido, cabe destacar que en las elecciones generales de noviembre de 2019 la diferencia aún fue mayor, de hasta 13,5 puntos porcentuales, e igual que este domingo en esas elecciones el PP logró el acta de senador, en ese caso por solo 32 votos de ventaja sobre el PSOE. También cabe destacar que en las elecciones al Congreso de 2019 la izquierda se presentó en Menorca muy dividida, en cuatro listas: PSOE, Unidas Podemos, Més per Menorca y Más País. Por la derecha concurrió PP, Vox y Ciudadanos. Si se compara con los comicios del Consell del 28 de mayo, la ventaja entonces fue menor, de cerca de 4 puntos porcentuales, con 1.500 votos más a favor de la izquierda.

Con todo, y a modo de resumen, el bloque progresista en 2019 en Menorca estaba mucho más fuerte que el de la derecha. En los comicios del pasado mes de mayo se vislumbró un cambio de tendencia y los partidos conservadores se acercaron a la izquierda, que ganó en votos pero perdió el poder. Un cambio de tendencia que parece que no ha ido a más (ya que la mayor parte de los votos que ha ganado el PP lo ha hecho a costa de Cs y Vox), y la izquierda (y más en concreto el PSOE) ha remontado, eso sin llegar a los porcentajes de hace cuatro años, pero acercándose mucho.