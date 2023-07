El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha trasladado este lunes que no contempla el bloqueo ni tampoco la repetición de elecciones como un escenario factible tras los resultados alcanzados en los comicios generales de este pasado domingo. Así lo han avanzado fuentes consultadas en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal que se ha celebrado esta mañana.

Al día siguiente de las votaciones en las que Alberto Núñez Feijóo (PP) obtuvo la victoria sin alcanzar la mayoría absoluta, ni siquiera pactando con Vox, Sánchez se ha mostrado convencido ante la cúpula de su partido de que la democracia española «encontrará la fórmula de la gobernabilidad». Además, ha destacado que 11 millones de personas votaron por el «avance» al elegir opciones de izquierda.

Las fuentes socialistas consultadas señalan que el mensaje del presidente deja claro que no se producirá una repetición electoral, a pesar de que los resultados reflejan un aparente escenario de bloqueo, con dos bloques que no pueden sumar la mayoría suficiente, y la llave de la gobernabilidad en manos de Junts.

Al tiempo, el primer secretario del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, ha avisado este lunes a Junts de que el PSOE no aceptará ni la amnistía ni la autodeterminación de Cataluña, las principales condiciones del partido de Carles Puigdemont para facilitar una futura investidura de Pedro Sánchez, porque «no son factibles».

Así lo ha expresado en una entrevista con Rac1, donde ha advertido a la candidatura encabezada por Miriam Nogueras de que, en su opinión, la ciudadanía «no pide» una repetición electoral, sino la «articulación» de una España «plural y diversa» con un Gobierno «viable» encabezado por el actual presidente del Ejecutivo y líder socialista. «La amnistía no es factible dentro del punto de vista del Estado de derecho e incumple esta condición que a mí me parece que es fundamental», ha opinado Illa. «La ciudadanía de Cataluña no votó» pensando en el referéndum de autodeterminación, sino en «seguir avanzando» ha sentenciado.