El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, empezará a buscar «de inmediato» apoyos para su investidura y, tras haber emplazado al PSOE a mantener contactos, se comunicará con Vox «para conocer sus impresiones» y buscará el sí de Coalición Canaria (CC) y de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Fuentes del PP han informado de que Feijóo iniciará conversaciones para ser investido presidente al entender que este es el «mandato electoral» tras ganar las elecciones con 136 escaños y a pesar de que, «a priori», no le dan los números para conformar una mayoría en el Congreso. En su primera reacción tras ganar las elecciones, Feijóo emplazó ya al PSOE a no bloquear su investidura, algo que también trasladó a Pedro Sánchez en respuesta a un mensaje del presidente del Gobierno en funciones, quien no le felicitó por su victoria.

Los populares informan ahora de que Feijóo «contactará próximamente con Vox para empezar a conocer de primera mano sus impresiones de cara a la nueva legislatura» y hablará «con otros partidos del arco parlamentario».

Según el PP, lo hará «en algunos casos aun sabiendo que su apoyo no será posible» y en otros «para explorar la disponibilidad de esos partidos de votar sí a su candidatura». El PP menciona expresamente la intención de buscar el apoyo de UPN y de Coalición Canaria. Con 136 escaños Feijóo se ha quedado a cuarenta de la mayoría absoluta y, a falta del escrutinio completo, el PP solo lograría sumar 171 síes si logra ponerse de acuerdo con Vox, Coalición Canaria y UPN.

Sin embargo, esta suma, ya de por sí compleja, sería insuficiente para lograr más noes que síes, por lo que el PP necesitaría además del PNV o de la abstención de la izquierda. Vox ha comunicado además que no votaría junto a los nacionalistas vascos. Con el panorama actual, el PSOE (122) con sus socios (31 de Sumar, 7 de ERC, 6 de EH Bildu, 5 de PNV y 1 de BNG) sumaría 172, uno por encima del otro bloque y Junts tendría en la abstención la llave de la gobernabilidad.

Asimismo, el Partido Popular ha colgado una lona en la fachada de su sede nacional en Madrid dando las gracias a los ciudadanos por el apoyo en las elecciones generales de este domingo, que acompaña con el mensaje «El momento de España. ¡Gracias!», aparece en el cartel que el PP ha situado a la entrada de su sede en la madrileña calle Génova.

En la lona hay una foto de Feijóo rodeado de banderas de España y del PP que el partido había encargado para agradecer el apoyo en los comicios, si bien no se cumplieron las expectativas de la cúpula del PP. Así, en el equipo de Feijóo no se esperaban un resultado por debajo de los 145 escaños ni que Pedro Sánchez resistiese de esta forma, con 122 diputados, un resultado que le sitúa en este momento con más opciones de sumar para ser investido si consigue la abstención de Junts.