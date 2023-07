El ajustado resultado de las elecciones generales del 23J ha dado lugar a un posible bloqueo, que podría obligar a repetir los comicios. Aunque el PP ha ganado las elecciones y ha conseguido 136 diputados, no suma lo suficiente con Vox (33 dipurados) para formar gobierno y necesitaría el apoyo de UPN (1), Coalición Canaria (1) y el PNV (5) para lograr los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta; también le valdría la abstención de los nacionalistas vascos para ser investido en la segunda sesión, donde es suficiente la mayoría simple. Sin embargo, el PNV ha dejado muy claro que no llegará a ningún acuerdo en el que participe Vox.

Por su parte, el PSOE ha logrado mejorar su resultado electoral, pero sus 122 escaños tampoco llegan con los 31 de Sumar a la mayoría absoluta; tendrían que lograr el apoyo de todos los partidos nacionalistas vascos y catalanes. Las condiciones que plantea Junts son muy difíciles de cumplir, además de que su líder Carles Puigdemont es un prófugo de la justicia española.

Aunque los líderes de PP y PSOE, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, respectivamente, han asegurado que no habrá repetición electoral, lo cierto es que este escenario no puede descartarse. ¿Cuándo se celebrarían los comicios? El calendario marca que tras la primera investidura fallida deben pasar tres meses y medio. Las fechas exactas no se conocen porque aún no se ha fijado la sesión de investidura.

Sí se sabe que el nuevo Congreso se constituirá a las diez de la mañana del próximo 17 de agosto con la elección del presidente de la Cámara. Ese mismo día irá al Palacio de la Zarzuela para informar al Rey. Felipe VI podría convocar a los representantes de los partidos políticos con representación en el Congreso la semana del 21 de agosto.

Como pronto, el debate de investidura podría celebrarse a finales de agosto, aunque es mucho más posible que ya sea la primera semana de septiembre. Todo apunta a que no saldrá elegido presidente del Gobierno en la primera sesión, por lo que a las 48 horas habrá que convocar una segunda en la que basta la mayoría simple. Si no hay un candidato que consiga 167 'sies' se repetirían las elecciones. En concreto, las Cortes se disolverían dos meses después de la primera sesión de investidura, es decir, en noviembre. No obstante, durante ese tiempo pueden continuar las negociaciones, pero si no sale adelante ninguna alternativa viable a los 47 días se volverían a celebrar los comicios. Por tanto, los españoles tendrán una nueva cita con las urnas en Navidad.