Vidal, el candidato de Sumar con el mejor resultado de toda España

Ya podía correr el cava por la sede de Més la noche del domingo. De los cuatro puntos de Palma en los que se seguía el resultado de las elecciones, fue en la calle Antillón en el único lugar donde hubo fiesta, cava y música. Razones había fundadas, a pesar de la aparente pérdida de votos de la plataforma de Yolanda Díaz con respecto a las elecciones de 2019. La combinación de partidos que este domingo concurría bajo las siglas Sumar Més logró más de 110.000 votos hace cuatro años y un 22 % de las papeletas. Este domingo, los votos cayeron hasta los 83.000 y el porcentaje se quedó en el 16,57 %, pero son los mejores resultados de Yolanda Díaz en todas las comunidades autónomas, por encima de la Comunitat Valenciana, feudo de Compromís y mejor que el Más Madrid de Íñigo Errejón.

No solo han conseguido superar la maldición del PSM y colocar, por fin, a un diputado soberanista en el Congreso de Diputados; es que Vicenç Vidal ha sido el candidato de Sumar más votado de toda España. Con razón corría el cava por la sede de Antillón. El comparativo de lo que ha pasado en Balears con lo que ha pasado en otras comunidades autónomas deja este titular y otros elementos para entender las singularidades de las Islas.

Qué pasa en Vox

Por ir al otro lado del espectro político, Vox, también podría dar otro titular. La lista encabezada por Jorge Campos ha logrado un 15,21 % de los votos, lo que le sitúa por delante de la media de toda España, pero en estas elecciones algo se ha quebrado en Vox Balears porque ya no es la segunda comunidad con un mejor resultado, por detrás de Murcia. El partido de Santiago Abascal ha sacado mejor resultado que en Balears en Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y, obviamente, Murcia. No parece que la negociación de los pactos haya pasado una gran factura a Vox, que aumentó el voto en todas las comunidades en las que negoció con el PP los nuevos gobiernos autonómicos, aunque en todas ellas bajó con respecto a los datos de 2019. El suflé de Vox está a la baja como lo estuvo en su día el de Podemos y no digamos ya el de Cs.

El empate a tres escaños de PP y PSIB tapa la objetividad de los datos porque los socialistas quedan, en realidad, a cinco puntos de los ‘populares’. Es igual. Los escaños cantan y ha habido empate. No solo eso, el PSIB ha contribuido a la victoria de Pedro Sánchez al sumar un escaño más a su cuenta. Por simplificar, podría decirse que Francina Armengol regala a Sánchez uno de los dos diputados que ha conquistado en estas elecciones, pero pesan más los 7 diputados que le han llegado de Catalunya y que han compensado las pérdidas de los otros 7 en Andalucía y Galicia. La lista de Armengol ha pegado una remontada, especialmente gracias al subidón de Menorca y de Eivissa, pero las cifras globales de los socialistas de las Islas quedan por debajo de la media. El PSIB sacó en Balears el 30,14 % de los votos; en España logró el 31,7 %.

Cómo queda el PP

Al PP de Marga Prohens le pasa lo contrario que el PSIB de Armengol. Los ‘populares’ sacan de media en las Islas un mejor resultado que en el conjunto de España. La lista encabezada por José Vicente Marí Bosó obtuvo el 35,64 % de los votos en la Comunitat frente al 33,05 % del PP en la media del resto de comunidades autónomas.

Sin embargo, esos datos son insuficientes para un PPque salía claramente como caballo ganador y quedó empatado con quien tenía que ser el gran perdedor de la noche. Aún así, el PP balear sacó un mejor resultado que sus compañeros de partido en la Comunitat Valenciana, Asturias y Cantabria, entre otras.