El vicepresidente y portavoz de Junts (JxCat), Josep Rius, ha dicho este martes que el pacto de Esquerra (ERC) con el PSC en la Diputación de Barcelona «pone muy en duda la honestidad y sinceridad» de los republicanos de cara a formar «un frente común» en Madrid para negociar una eventual investidura de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas, Rius ha acusado a los republicanos de «esconder» a sus electores el pacto con el PSC en la Diputación de Barcelona: «Esta decisión se ha producido 48 horas después de las elecciones, creemos que ya estaba perfectamente cocinada, pero que lo han hecho después para no empeorar los resultados electorales».

Asimismo, ha denunciado que «hay una pinza entre ERC y el PSC para tratar de destruir a JxCat». «El pacto en la diputación con los socialistas pone muy en duda la honestidad de ERC y su sinceridad a la hora de formar un frente común en Madrid para poder eventualmente investir a Sánchez como presidente del Gobierno», ha indicado.

En este sentido, ha cuestionado que los republicanos pidan «hacer un frente común en Madrid», pero 48 horas después de las elecciones, «y por la puerta trasera», hagan público el acuerdo con el PSC en la Diputación, «que seguro que ya estaba hecho antes y que han querido esconder a sus electores». «Pedimos que ERC sea sincera, honesta, y quiera trabajar para el conjunto del independentismo y para hacer posible la independencia de Cataluña», ha agregado.

Rius ha criticado que ERC haya llegado a un pacto con el PSC en las Diputaciones de Barcelona, Lleida y Tarragona «después de haber estado cuatro años criticando a Junts» por su pacto con los socialistas en la Diputación de Barcelona en la anterior legislatura.

Al respecto, ha señalado que, tanto en la Diputación de Tarragona como en la de Lleida, existía una alternativa independentista «que ERC no ha querido que fuera posible». El portavoz de JxCat, que ha dicho que no le consta que haya habido ningún contacto entre el PSOE o Sumar y el expresidente Carles Puigdemont, ha reiterado que su voluntad no es «bloquear nada», sino «desbloquear un conflicto que hace siglos que dura».