La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido «al perdedor de las elecciones generales, Pedro Sánchez» que «no bloquee» al ganador para que pueda conformar Gobierno. «Vamos a hacer las cosas bien para que no haya una coalición de perdedores que buscarían sus apoyos en llevar a este país a la ruina», ha señalado. Con los resultados electorales del pasado domingo, ha dicho Gamarra, «se ve la voluntad de los españoles que es que gobierne Alberto Núñez Feijóo».

«En esto trabajaremos porque la otra opción es el bloqueo o bien en una repetición electoral, que sería un fracaso, o bien por un gobierno conformado por todos aquellos que quieren romper España», ha alertado. Gamarra ha realizado estas declaraciones durante la reunión de la Junta Directiva del Partido Popular de La Rioja que se ha celebrado esta tarde en Logroño. En ella se han analizado los resultados de las Elecciones Generales del pasado 23 de julio. Como ha destacado la también diputada electa por La Rioja al Congreso, «nosotros planteamos lo sensato y lo legítimo porque somos los que hemos ganado las elecciones».



Así las cosas, y tras agradecer el esfuerzo de todos, Gamarra ha asegurado que no entiende «qué celebró el PSOE el pasado domingo. No entiendo que perder las elecciones sea algo que haya que celebrar", ha ironizado. Ante ello, ha proseguido, «deberían haber felicitado a quien ha ganado, cosa que creo que todavía no ha ocurrido».

Tras analizar el escenario político actual, la secretaria general del PP ha asegurado que «sabemos que es complejo y, por tanto, tiene que estar el mejor: Alberto Núñez Feijóo. Todo para que haya una estabilidad en este país que, evidentemente, no se la dará un Gobierno que esté decidido por un fugado por la justicia», ha avisado. Como ha expresado, con Feijóo «no va a haber pactos ocultos, ni cosas que se parezcan a la autodeterminación, Feijóo buscará una investidura para que surja un Gobierno con el PP al frente del mismo. Todo ello dará estabilidad y moderación al país».

Así las cosas -ha defendido- la prioridad del PP «es evitar el bloqueo y darle a los españoles lo que han votado que es que quien haya ganado las elecciones busque los apoyos necesarios para que haya un Gobierno y pedimos al resto que no lo impidan y no lo bloqueen». Como ha reconocido, «el PP ha vuelto y hemos recuperado el liderazgo en todas las citas electorales, esa es la marca de la casa del PP».

A nivel nacional, explica, «lo que queda claro es que el PP ha ganado las elecciones generales y el PSOE las ha perdido. El PP tiene 136 escaños y el PSOE 122. El PP -en cuatro años- ha pasado de 89 a 136 lo que significa que hemos incrementado en el 50 por ciento los escaños". Y por eso "como ganadores, tenemos una responsabilidad que afrontar», añadió.



Gamarra también ha valorado los resultados a nivel regional, «el PP ha vuelto a ganar las elecciones generales en La Rioja y en España. Nos propusimos superarnos a nosotros mismos y lo hemos hecho con casi 80.000 riojanos que han confiado en el PP, 24.000 más que hace 4 años, diez puntos por encima de hace cuatro años, y hemos sacado 17.000 votos al PSOE», prosiguió.

El PP se ha impuesto en «138 de los 174 municipios riojanos y en 392 mesas también frente a las 123 en las que ha ganado el PSOE u otra fuerza política. Por lo tanto debemos estar orgullosos». Por todo ello ha querido agradecer la confianza de los riojanos porque el domingo «volvimos a demostrar que somos el mejor partido de La Rioja y de España y que nunca nos va a volver a ganar nadie. Hemos vuelto a tomar las riendas».



En el acto también ha intervenido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha saludado a los asistentes recordándoles que «hoy es un día para valorar, celebrar y reconocer que hemos ganado las elecciones en España, en La Rioja y en Logroño. Esta victoria -ha dicho- tiene nombres y apellidos, Alberto Núñez Feijóo, que es quien debe ser el presidente de todos los españoles».

Para Escobar, «la lectura práctica de estos resultados electorales es que los riojanos y los logroñeses han consolidado la confianza en el proyecto del PP. Ese ciclo político que empezó hace unos meses se ha consolidado en La Rioja, en Logroño y en otros tantos municipios». A nivel nacional, se ha preguntado, «¿cuál es la alternativa que tenemos en esta situación?. La alternativa es un presidente, Feijóo, que ha ganado las elecciones frente a un perdedor que quiere negociar con un prófugo de la justicia, esa es la alternativa. La alternativa es un presidente que ha ganado o un perdedor cuyo primer apoyo público fue el de Bildu. Estas son las alternativas y lo que está en cuestión en España ahora mismo».



Finalmente, el presidente del PP a nivel regional, Alberto Galiana, se ha referido a los últimos resultados electorales en la región en donde se ha producido un empate a dos diputados en el Congreso de los Diputados por el PP y por el PSOE. A pesar de que el PP riojano aspiraba al 3-1, Galiana ha destacado que «aunque no hayamos conseguido los tres diputados, nosotros siempre aspiramos a la matrícula de honor pero hemos conseguido un sobresaliente porque los datos de La Rioja son los más altos de España».

«Debemos decir con convicción que hemos ganado las elecciones» y «no debemos perder la perspectiva porque hemos conseguido un gran resultado. El espejismo es pensar que hemos perdido cuando hemos hecho lo contrario. No nos podemos dejar de convencer por este tipo de patrañas porque esa es la realidad». Ante todo ello -se ha preguntado-, «¿por qué nos dejamos convencer por los vendedores de humo?». Es el momento de alegrar las caras y el corazón porque hemos transitado desde la oposición con un partido dañado internamente a un PP unido, fuerte que gobierna en La Rioja, en Logroño «y en muchos municipios con mayoría absoluta».

«Aspirábamos a una victoria más contundente en España pero los resultados son para felicitarnos. Debemos estar orgullosos y contentos» porque «tenemos la convicción de que hay otro modo de hacer política y de enfrentarnos a Pedro Sánchez, al peor presidente de la democracia española, no podemos permitirnos flaquear ni renunciar a otro modo de entender la política», ha finalizado.