Borràs (Junts) traslada a Sánchez la responsabilidad de una investidura: «Es quien se juega algo»

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha trasladado al líder socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la responsabilidad de negociar su investidura con Junts, al considerar que es «quien se juega algo». «Tiene una responsabilidad y sabrá perfectamente como ejercerla, no con palomas mensajeras», ha sostenido en una entrevista de este viernes en 'Vilaweb' recogida por Europa Press, en la que ha reivindicado abordar el referéndum y la amnistía en una mesa de negociación entre Generalitat y Gobierno.

La líder independentista ha reiterado que no les da miedo ir a una repetición electoral porque, a su juicio, Junts no tiene nada que perder. Ha explicado que no delimitan «ningún marco de las negociaciones» y que una posible propuesta socialista con el traspaso de Rodalies y una mejora del sistema de financiación es --en sus palabras-- insultar la inteligencia de la gente. «¿Pretenden que nos sentemos a negociar para que nos den algo que ya nos pertenece? Entonces significa que no saben lo que significa negociación», ha sostenido.

Preguntada por la aplicación del artículo 25.4 por parte de la Mesa del Parlament para suspenderla de la presidencia de la Cámara catalana, ha asegurado que «es indigerible», aunque ha sostenido que --en sus palabras-- las heridas quedan a un lado para trabajar en favor del movimiento independentista. También ha asegurado que el indulto no es una opción que haya previsto nunca y lo ha desvinculado de las encima negociaciones entre PSOE y Junts: «Si yo hubiese querido una solución personal, habría pactado con la Fiscalía». Ha sostenido que tanto ella como el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont trabajan para --textualmente--soluciones colectivas y que la amnistía ha de ser para «el conjunto de represaliados por el Estado». Ha afirmado que «la lucha del Estado español contra el presidente Puigdemont no se ha acabado. Es una lucha por tierra, mar y aire», y ha dicho que el exconseller y presidente del Consell Nacional del partido, Josep Rull, es un activo de primera de cara a las próximas elecciones catalanas.

La presidenta de Junts ha cuestionado la credibilidad de ERC al entrar en el Gobierno de la Diputació de Barcelona y ha avisado de que «no todos los votos que van a partidos independentistas» se traducen en avanzar hacia la independencia. «Pero hasta donde yo sé, la independencia la haremos con los independentistas no la haremos con los unionistas», ha señalado, y ha reiterado la voluntad de su partido de rehacer una dirección estratégica conjunta.