El Gobierno apunta que las conversaciones para investir a Sánchez «van como tienen que ir»

El Gobierno ha apuntado este jueves que las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez «van como tienen que ir», aunque sigue sin dar pistas sobre el contenido de las negociaciones que se están llevando a cabo. Desde el Ejecutivo se guarda silencio sobre sus movimientos para sumar apoyos, en la convicción de que la discreción es su mejor arma para lograr investir de nuevo a Sánchez, y se limita a señalar, según las mismas fuentes, que los contactos siguen el curso que deben. Así lo cree también el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien este jueves ha acudido al Congreso para presentar sus credenciales como diputado.

En declaraciones a los periodistas, ha subrayado que el Congreso representa «la España real» y ha añadido que el PSOE está «empeñado» en «avanzar y dialogar», que, en su opinión, son los dos mandatos «muy claros» que han dado los ciudadanos en las urnas. El titular de Presidencia se ha negado a dar cualquier detalle sobre las conversaciones, tanto sobre las propuestas que hay encima de la mesa como sobre quiénes están negociando y con qué partidos. «Ya saben cuál es la fórmula que hemos utilizado durante esta legislatura y cuál es la fórmula que estamos utilizando y que seguiremos utilizando», ha advertido. Ha considerado así esencial ser discretos, responsables y prudentes y, una vez que haya acuerdos, comunicarlos «con total normalidad y transparencia».

«Es muy importante lo que tenemos entre manos», ha destacado. «La intención del PSOE, desde luego, es que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno. En esto no hay ninguna duda», ha afirmado, tras lo que ha pedido «tiempo al tiempo», a la espera de que se «vayan produciendo los acontecimientos y tomando decisiones». Sí ha cuestionado la viabilidad de la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque no tiene mayoría en el Congreso de acuerdo al sistema parlamentario y la Constitución. «Me llama la atención, porque no sé muy bien quién hace las cuentas de la investidura en el PP: imagino que los mismos que les hicieron las encuestas», ha ironizado. Preguntado por el rumor que le sitúa como el próximo presidente del Congreso, Bolaños no ha querido hacer «ningún comentario, ninguna valoración ni de quinielas ni de futuribles», y se ha limitado a afirmar que para él es un «absoluto honor» ser diputado.

El ministro de Presidencia en funciones ha confirmado, por otra parte, que el PSOE recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de no revisar los 30.302 votos nulos registrados en Madrid. Ha argumentado que el último escaño por Madrid se ha logrado por «muy pocos votos» y que «lo más garantista y razonable» es que los votos nulos se «comprueben» para conocer «exactamente» los resultados de las elecciones. Además, según ha querido subrayar Bolaños, la interposición del recurso, con el que el PSOE tiene la esperanza de recuperar el escaño que le arrebató el PP tras el recuento del voto exterior, no afecta al calendario fijado para la constitución de las Cortes, el próximo jueves, 17 de agosto.