Armengol seguirá al frente del PSIB y marcará la línea de oposición en Baleares.

El PSIB ve en la apuesta de Pedro Sánchez por Francina Armengol para presidir el Congreso –que se concretará esta mañana si el voto de Junts, el partido de Puigdemont, no lo impide– un aval claro de la dirección estatal del partido a su gestión en Baleares. Tanto desde el Govern como desde la secretaría general del partido. Iago Negueruela, portavoz del grupo parlamentario y secretario de Ideas y Proyectos de la ejecutiva balear lo expresó con rotundidad. Y decenas y decenas cargos y militantes del partido trasladaron esta opinión en las redes sociales.

«Es un orgullo para Baleares y refuerza su liderazgo», indicó Negueruela, que alejó cualquier cambio en la dirección del partido, también cuando presida el Congreso. No hay cambio de estrategia a la vista: Armengol seguirá siendo secretaria general del PSIB y liderando la línea de la oposición al Govern de Prohens. Los congresos socialistas llegan en cascada: primero se celebra el estatal y después los autonómicos e insulares. Hasta que se clarifique la situación institucional, es decir hasta después de la investidura o a que se despeje si serán precisas nuevas elecciones no se moverá nada. De momento, la euforia domina en el socialismo insular. El grupo Socialista, incluso en agosto, ha dejado oír su voz sobre todos los acuerdos que va tomando el Govern de Prohens. La presidenta balear no había difundido ayer ninguna valoración sobre el hecho de que su antecesora pueda presidir el Congreso.

Pedro Sánchez comunicó ayer en la reunión del intergrupo parlamentario lo que ya se había hecho público el martes: que Armengol era la candidata a presidir el Congreso. «Es una socialista feminista, una mujer con un fuertes convicciones y dialogante», dijo. A continuación, Armengol difundió un mensaje en su cuenta de X (lo que era Twitter hasta hace poco): «Estamos comprometidos y decididos a empezar a trabajar desde el primer día de esta apasionante legislatura».

Elogios

A la espera de la decisión de Junts, la candidatura del PSOE tiene los votos asegurados del resto de partidos del bloque que apoyó el anterior Gobierno de Sánchez. Nadie en PSOE ha cuestionado la apuesta del secretario general del partido y presidente en funciones. El socialista vasco Patxi López, que seguirá como portavoz socialista y que presidió brevemente el Congreso en 2019, indicó que «lo mismo que esperamos que la presidenta del Congreso sea Francina Armengol, esperamos que en este país haya un Gobierno progresista y Pedro Sánchez sea presidente».

El socialista Jordi Collboni, alcalde de Barcelona, dijo: «Armengol simboliza la España progresista, plural y federal, desde el punto de vista de modelo de país que queremos y es la mejor muestra de aquello que han expresado los ciudadanos y ciudadanas en el conjunto de España». Y añadió que Pedro Sánchez «ha hecho una elección inmejorable».